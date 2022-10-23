Как сейчас живут иностранцы, которые остались в Москве

Для многих людей, живущих в России, жизнь круто изменилась после развязанной Россией войны в Украине. Западные санкции, объявленная мобилизация и другие факторы... Портал Euronews выяснил, как сейчас живут в столице России оставшиеся там эмигранты.
Западные санкции и общественное возмущение по поводу войны России в Украине вынудили многих иностранцев покинуть Москву.
Те, кто остался, уже давно живут в России, обзавелись семьями. Вторая категория - это те, кто не позволил российской агрессии в Украине омрачить свое представление о городе.
"Это не идеальное место, но что бы там ни говорили, Москва по-прежнему остается одним из величайших городов мира", - заявил журналистам один из эмигрантов.
Euronews констатирует, что жизнь эмигрантов, оставшихся в российской столице, сильно изменилась.
Поскольку российская банковская система находится под жесткими санкциями, доступ к деньгам и их перевод также стали постоянной проблемой.
Большинство иностранцев начали использовать криптовалюту для доступа к деньгам, которые у них есть за границей.
В городе постоянно циркулируют слухи, а правительственные заявления часто загадочны, поэтому экспаты в значительной степени полагаются на интернет-форумы для получения информации и советов.
Один мужчина спрашивает, в какой европейский город лучше переехать ему и его семье. Другой интересуется, какая авиакомпания позволит им взять с собой своего питомца. Тем временем еще один человек подумывает о переезде в Москву и интересуется, как обстоят дела на рынке труда в сфере IT прямо сейчас.
Ожидание и допросы
Иностранные граждане, особенно обладатели американских, британских и украинских паспортов, говорят, что при въезде в Россию им приходится долго ждать и подвергаться допросам.
"Почти каждый раз, когда я возвращаюсь во время войны, все по-другому", - сказал Марк, гражданин Великобритании, который до сих пор живет в России.
"Самое долгое время, которое меня держали, было пять с половиной часов", - добавил он.
Мужчина говорит, что пограничники в аэропорту обычно берут у него отпечатки пальцев, а также проверяют документы и текстовые сообщения в его телефоне. Марк утверждает, что иногда они также скачивали информацию с его телефона.
Другой иностранец, проживающий в Москве, рассказывает СМИ, что если иностранцы не говорят по-русски, пограничники в аэропорту просто задерживают их, пока не найдут того, кто сможет перевести.
В результате вместо того, чтобы лететь самолетом, многие европейцы покидают Россию и въезжают в нее через сухопутную границу между Эстонией и Финляндией, пишет Euronews.
Прямые рейсы в Европу были приостановлены в начале года, так как российским авиакомпаниям запретили летать через европейское воздушное пространство. Это означает, что цены на рейсы в несколько еще доступных европейских направлений резко выросли.
Положение еще более усугубилось после того, как Кремль объявил о частичной мобилизации.
Власти утверждали, что призывать будут из числа действующих резервистов в возрасте от 18 до 27 лет. Однако в Интернете широко распространились сообщения о том, что мужчинам, которые были намного старше и не имели военного опыта, было приказано явиться в местный военный комиссариат.
Пока невозможно точно сказать, сколько мужчин покинуло страну с момента начала мобилизации.
Министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов заявил, что только с сентября в Казахстан прибыло не менее 200 000 граждан России.
Российские граждане, работающие в банковской сфере и ИТ-секторе, на данный момент освобождены от мобилизации, поскольку российские власти считают, что мобилизация работников этих секторов вызовет слишком большие сбои в российской экономике.
Иностранцы, проживающие в Москве, также чувствуют, как мобилизация и массовый отъезд молодых мужчин сказываются на их жизни.
Немец, работающий в компании по оказанию профессиональных услуг в Москве, рассказывает СМИ, что все молодые люди из его офиса уволились и теперь работают удаленно за пределами России.
"Водители исчезли в одночасье. Теперь женщин за рулем такси стало намного больше", - добавляет он.
По словам Марка, с наступлением холодов и мобилизации в Москве "намного мрачнее", а денем "город совершенно мертв".
"Моему другу постучали в дверь и вручили повестку", - говорит он.
Друг Марка не был гражданином России и только снимал квартиру. Письмо предназначалось сыновьям хозяина квартиры.
"Мой друг должен был позвонить владельцу квартиры и сказать ему, что его сыновьям вручили повестки в военкомат. Затем домовладелец должен был попытаться вывезти своих сыновей из страны до того, как им вручили повестки", - рассказывает Марк.
Медицинское освобождение от армии становится все труднее получить. Сообщается, что врачи не хотят оформлять отказ, опасаясь репрессий со стороны российских властей.
Врачи и другой медицинский персонал, в том числе женщины, сами рискуют быть призванными на фронт, чтобы лечить там раненых солдат.
"Если вы занимаетесь какой-либо медицинской профессией в этой стране, вы должны быть готовы ко всему, когда начнется война", - говорит Марк.
"Я знаю одну женщину-врача в России, которой власти сказали, что она не может покинуть страну", - добавил он.
"Я не знаю никого, кто был бы готов умереть за эту войну"
Иностранцы регулярно спорят о том, будут ли призваны в армию те, у кого есть двойное гражданство, и разрешат ли их семьям покинуть страну вместе с ними.
После объявления Кремлем о мобилизации Министерство иностранных дел Великобритании опубликовало заявление о том, что "британские граждане, имеющие российские паспорта, должны знать, что они могут быть мобилизованы".
Гражданин Южной Америки в этом году подал заявление на получение российского гражданства, а вскоре после объявленной мобилизации получил российский паспорт вместе с повесткой о необходимости явиться в военный комиссариат.
Euronews связался с Даниэлем, европейцем, который живет в Москве со своей семьей, поскольку получил российское гражданство в 2021 году.
"Я на несколько лет старше призывного возраста, но я все еще беспокоюсь. Я надеюсь, что меня освободят из-за моего семейного положения", - говорит он.
СМИ отмечают, что мужчины, имеющие более трех детей, освобождаются от военной службы в России.
"Я не знаю никого, кто действительно готов умереть за эту войну. Я знаю много людей, которые поддерживают Россию и эту войну, но не настолько, чтобы хотеть идти на войну", - говорит Даниэль.
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