Как сейчас живут иностранцы, которые остались в Москве

Ожидание и допросы

Иностранные граждане, особенно обладатели американских, британских и украинских паспортов, говорят, что при въезде в Россию им приходится долго ждать и подвергаться допросам.

"Почти каждый раз, когда я возвращаюсь во время войны, все по-другому", - сказал Марк, гражданин Великобритании, который до сих пор живет в России.

"Самое долгое время, которое меня держали, было пять с половиной часов", - добавил он.

Мужчина говорит, что пограничники в аэропорту обычно берут у него отпечатки пальцев, а также проверяют документы и текстовые сообщения в его телефоне. Марк утверждает, что иногда они также скачивали информацию с его телефона.

Другой иностранец, проживающий в Москве, рассказывает СМИ, что если иностранцы не говорят по-русски, пограничники в аэропорту просто задерживают их, пока не найдут того, кто сможет перевести.

В результате вместо того, чтобы лететь самолетом, многие европейцы покидают Россию и въезжают в нее через сухопутную границу между Эстонией и Финляндией, пишет Euronews.

Прямые рейсы в Европу были приостановлены в начале года, так как российским авиакомпаниям запретили летать через европейское воздушное пространство. Это означает, что цены на рейсы в несколько еще доступных европейских направлений резко выросли.

Положение еще более усугубилось после того, как Кремль объявил о частичной мобилизации.