Видео ⟩ В поле зрения спецслужб попал "кружок марксистов"

"Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с нашей очередной лекцией нашего кружка рижского марксизма", - таким словами начинается одно из бесчисленных видео, которые в интернете разместила организация "Латвийский рабочий фронт" (LSF). Это официально зарегистрированное в Латвии общество, которое как цель своей деятельности указало изучение и популяризацию научного социализма, а также содействие деятельности профессиональных союзов.

На домашней странице общества видно, что оно занимается не только лекциями, но и издает распечатанную газету и поддерживает профили в различных социальных сетях, где призывает рабочую часть к сопротивлению буржуазной диктатуре. Деятельность финансируется из членских взносов, которые, судя по годовому отчету, составляют неполные 700 евро в год.

Защита прав работающих сама по себе является хорошей и нужной работой. Однако, в случае LSF это, возможно, просто прикрытие, потому что, учитывая их активность, гораздо больше, чем положение рабочих, это общество беспокоит начатый в Латвии снос памятников, прославляющих советский режим.