Дмитрий Кулеба: у Украины нет "грязной бомбы" и она не собирается ее приобретать

"Российская ложь о том, что Украина якобы планирует применить "грязную бомбу", настолько же абсурдна, насколько и опасна, - написал украинский министр. - Во-первых, Украина является приверженцем Договора о нераспространении ядерного оружия: у нас нет "грязной бомбы" и мы не собираемся ее приобретать. Во-вторых, россияне часто обвиняют других в том, что планируют сделать сами".

Брехня Росії про нібито плани України застосувати «брудну бомбу» настільки ж абсурдна, наскільки небезпечна. По-перше, Україна є відданою стороною ДНЯЗ: ми не маємо жодних «брудних бомб» і не плануємо їх мати. По-друге, росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 23, 2022

Так Кулеба отреагировал на сообщения информационных агентств о том, что в воскресенье, 23 октября, министр обороны России Сергей Шойгу позвонил своим коллегам, главам оборонных ведомств по меньшей мере четырех стран: Великобритании, Турции, Франции и США.

Как уточнялось в телеграм-канале российского министерства, в ходе этих разговорах Шойгу "довел до своих коллег озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы".

Так называтся взрывное устройство, в результате применения которого в атмосферу попадают радиоактивные вещества.

О том, что Украина якобы планирует взорвать на своей территории некую "грязную бомбу" или маломощный ядерный заряд, в воскресенье утром неожиданно написало российское государственное информагентство РИА Новости.