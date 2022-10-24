Ведущий российского пропагандистского канала RT Антон Красовский во время интервью с писателем Сергеем Лукьяненко призвал топить и сжигать украинских детей.
Ведущий RT призвал топить и сжигать украинских детей. Это назвала омерзительным даже Симоньян
Лукьяненко рассказал, что в 1980-м году еще ребенком оказался в Украине, и украинские русскоязычные дети ему рассказывали, что Украина оккупирована "москалями".
"А прямо топить таких надо было в Тисине, там, где течет кача. Прямо топить этих детей, топить... Вот сказал, что москали оккупировали - и сразу бросаешь в реку с буйным течением", - предложил ведущий.
Эту речь Красовского Лукьяненко попытался смягчить словами, что "для этой цели на руси традиционно использовали розги, они лучше, чем река, работали", однако пропагандист не успокоился и продолжил: "Там каждая изба называется смерекова хата ("еловая изба", - ред.) . Прям в эту смерекову хату забивать и сжечь".
В этом видео российский пропагандист нацист Антон Красовский открытым текстом призывает топить и жечь в хатах украинских детей. pic.twitter.com/4okbO7XN7s— Черный Абдулла ♥️🇺🇦ЗА ПЕРЕМОГУ УКРАIНИ! (@turkmendagz) October 23, 2022
После этого заявления главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила о приостановке сотрудничества с Красовским, сообщает "Дождь".
"Высказывание Антона Красовского дико и омерзительно. Возможно, Антон объяснится, каким временным помешательством оно было вызвано и как сорвалось с его языка. Сложно поверить, чтобы Красовский искренне считал, что нужно топить детей", - написала главред телеканала RT Маргарита Симоньян.
Симоньян заявила об остановке сотрудничества с Красовским, объяснив это тем, что ни она сама, ни "остальной коллектив RT" не могут позволить, "чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто-то из нас способен разделять подобную дичь".
Красовский, комментируя свои слова об украинских детях, сказал, что ему "по-настоящему неловко" и он "не увидел границы", пишет "Медуза".
"Ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. И ты не можешь остановиться. Прошу прощения у Маргариты, у всех, для кого это показалось диким, немыслимым и непреодолимым", - заявил Красовский.
Красовский стал директором вещания на русском телеканала RT в октябре 2020 года. Еще до начала войны, в январе, он призывал сжигать Конституцию Украины на Крещатике вместе с украинцами, а в день ракетного удара по центру Киева в начале октябре танцевал на балконе в пижаме армии России со словами, что он счастлив, отмечает "Дождь".
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил после высказываний Красовского, что телеканал RT нужно запретить во всем мире.
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