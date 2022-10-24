Ведущий RT призвал топить и сжигать украинских детей. Это назвала омерзительным даже Симоньян

Симоньян заявила об остановке сотрудничества с Красовским, объяснив это тем, что ни она сама, ни "остальной коллектив RT" не могут позволить, "чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто-то из нас способен разделять подобную дичь".

Красовский, комментируя свои слова об украинских детях, сказал, что ему "по-настоящему неловко" и он "не увидел границы", пишет "Медуза".

"Ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. И ты не можешь остановиться. Прошу прощения у Маргариты, у всех, для кого это показалось диким, немыслимым и непреодолимым", - заявил Красовский.

Красовский стал директором вещания на русском телеканала RT в октябре 2020 года. Еще до начала войны, в январе, он призывал сжигать Конституцию Украины на Крещатике вместе с украинцами, а в день ракетного удара по центру Киева в начале октябре танцевал на балконе в пижаме армии России со словами, что он счастлив, отмечает "Дождь".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил после высказываний Красовского, что телеканал RT нужно запретить во всем мире.