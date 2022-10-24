Опрос: Латвийцы стали меньше тратиться на одежду

Руководитель магазина также отмечает, что в последние годы покупатели предпочитают классические модели с "изюминкой", вероятно, намереваясь носить их в течение нескольких сезонов. Ее наблюдения подтверждаются данными опроса. Почти половина или 45% латвийских респондентов заявили, что носят одежду в среднем от одного до трех лет. Относительно меньше людей делают это дольше - четыре (10%), пять (9%) и более лет (16%).

Кристине Бейтика, ведущая программы Māmiņu klubs и инфлюенсер, знает, что с появлением в семье дочери бюджет на одежду изменился, потому что в первую очередь хочется одеть ребенка: "Когда дело доходит до выбора одежды для себя, я обращаю особое внимание на качество. Для меня важно носить ее несколько сезонов, потому что, во-первых, я забочусь о долгосрочном развитии, а во-вторых, у меня нестандартный размер, поэтому, когда я нахожу вещь, которая мне нравится, я рассчитываю на то, что она будет частью в моего гардероба долгое время".