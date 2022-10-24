Хотя более половины, то есть 63%, жителей Латвии признают, что из-за экономических потрясений последних лет они тратят меньше денег на одежду, в то же время их желание носить качественную одежду и обувь осталось неизменным, свидетельствуют данные опроса общественного мнения*.
Опрос: Латвийцы стали меньше тратиться на одежду
Результаты опроса показывают, что именно женщины в последние годы сократили свой бюджет на одежду и обувь - 68% респондентов. Для сравнения, только 52% мужчин поступили также. Однако лишь десятая часть жителей нашей страны утверждает, что за последние три года они тратили на одежду и обувь столько же денег, сколько и до начала пандемии Covid-19, а 21% заявили, что глобальные потрясения никак не повлияли на их покупательские привычки.
В то же время 73% жителей Латвии утверждают, что высокое качество является очень важным фактором при покупке одежды. С гендерной точки зрения, этот фактор немного более важен для мужчин (75%), чем для женщин (70%).
"В своей повседневной работе мы также замечаем, что все больше латвийских покупателей хотят покупать качественную одежду по относительно доступной цене. Таким образом, акцент делается не столько на том, насколько одежда ультрамодная, сколько на том, чтобы она была актуальна несколько сезонов. Если говорить о брендах и их узнаваемости, то мы видим, что этот фактор гораздо важнее для мужчин", - рассказывает Агнесе Масальска, руководитель мультибрендового магазина.
Руководитель магазина также отмечает, что в последние годы покупатели предпочитают классические модели с "изюминкой", вероятно, намереваясь носить их в течение нескольких сезонов. Ее наблюдения подтверждаются данными опроса. Почти половина или 45% латвийских респондентов заявили, что носят одежду в среднем от одного до трех лет. Относительно меньше людей делают это дольше - четыре (10%), пять (9%) и более лет (16%).
Кристине Бейтика, ведущая программы Māmiņu klubs и инфлюенсер, знает, что с появлением в семье дочери бюджет на одежду изменился, потому что в первую очередь хочется одеть ребенка: "Когда дело доходит до выбора одежды для себя, я обращаю особое внимание на качество. Для меня важно носить ее несколько сезонов, потому что, во-первых, я забочусь о долгосрочном развитии, а во-вторых, у меня нестандартный размер, поэтому, когда я нахожу вещь, которая мне нравится, я рассчитываю на то, что она будет частью в моего гардероба долгое время".
* Исследование, проведенное мультибрендовым магазином VAN GRAAF и исследовательской компанией Norstat.
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