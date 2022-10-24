В США после купания в озере умер мальчик. Он заразился питающимися мозгом бактериями

"Выражаю соболезнования семье этого мальчика. Несмотря на то, что изначально я хотел сказать, что инфекции такого вида - очень редкое явление, это сейчас не принесет никакого успокоения его семье и близким", - заявил представитель региональной службы здравоохранения Фермин Легуэн.

Питающиеся мозгом бактерии naegleria fowleri живут в почве и теплой пресной воде - например, в озерах. Они могут вызвать редкое заболевание, затрагивающие мозг и позвоночник. Болезнь смертельна почти во всех случаях.

Люди не могут заразиться этой бактерией, проглотив ее или столкнувшись с уже зараженным человеком. В большей части случаев люди заражались, когда бактерия попадала в их нос и далее в мозг.

Обычно симптомы заражения появляются в течение 1-12 дней после заражения. Смерть обычно наступает через 1-18 дней после возникновения симптомов.

У упомянутого в статье мальчика симптомы появились примерно через неделю после купания в озере Мид. Среди первых симптомов были сильная головная боль, лихорадка и рвота, а далее возникли отек горла, судороги, душевные нарушения, галлюцинации и кома.

В целом это очень редкая болезнь, вероятность того, что человек заразится этой бактерией, очень мала. Впрочем, людям по-прежнему стоит быть внимательными и избегать купания в теплой пресной воде.