Злоупотребление служебным положением: KNAB выступил против муниципального чиновника

KNAB возбудил уголовный процесс 12 августа этого года. Председатель Талсинской краевой думы Сандра Петерсоне (НО) подтвердила, что ей сообщили о том, что KNAB возбудил уголовное преследование в отношении исполнительного директора края Иевы Креке.

Креке с 25 июля отсутствует на работе по уважительным причинам. От более подробных комментариев Петерсоне отказалась.

Доказательства, полученные в ходе досудебного расследования, свидетельствуют о том, что должностное лицо, злоупотребляя служебным положением в корыстных целях, незаконным образом добилось улучшения материального положения других лиц.

Должностное лицо подписало документы, на основании которых была рассчитана и выплачена незаконная компенсация за увольнение двум муниципальным служащим.

Эта компенсация превысила допустимую сумму почти на 12 000 евро. В результате возможной преступной деятельности самоуправлению был нанесен ущерб в размере 11 777 евро.

KNAB завершил соответствующее досудебное расследование и направил материалы уголовного дела в прокуратуру, расследующую уголовные правонарушения на службе в госучреждениях.

В настоящее время прокуратуре как инициатору процесса предстоит принять решение о дальнейшем ходе уголовного дела.