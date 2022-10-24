Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) просит прокуратуру начать уголовное расследование в отношении исполнительного директора самоуправления за возможное злоупотребление служебным положением в корыстных целях, что нанесло значительный ущерб самоуправлению, сообщили агентству LЕТА в KNAB.
Злоупотребление служебным положением: KNAB выступил против муниципального чиновника
KNAB возбудил уголовный процесс 12 августа этого года. Председатель Талсинской краевой думы Сандра Петерсоне (НО) подтвердила, что ей сообщили о том, что KNAB возбудил уголовное преследование в отношении исполнительного директора края Иевы Креке.
Креке с 25 июля отсутствует на работе по уважительным причинам. От более подробных комментариев Петерсоне отказалась.
Доказательства, полученные в ходе досудебного расследования, свидетельствуют о том, что должностное лицо, злоупотребляя служебным положением в корыстных целях, незаконным образом добилось улучшения материального положения других лиц.
Должностное лицо подписало документы, на основании которых была рассчитана и выплачена незаконная компенсация за увольнение двум муниципальным служащим.
Эта компенсация превысила допустимую сумму почти на 12 000 евро. В результате возможной преступной деятельности самоуправлению был нанесен ущерб в размере 11 777 евро.
KNAB завершил соответствующее досудебное расследование и направил материалы уголовного дела в прокуратуру, расследующую уголовные правонарушения на службе в госучреждениях.
В настоящее время прокуратуре как инициатору процесса предстоит принять решение о дальнейшем ходе уголовного дела.
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