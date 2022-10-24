"Новое Единство" в проекте меморандума о сотрудничестве с "Объединенным списком" и Нацобъединением предлагает договориться о регулировании гражданского союза в нескольких законах.
Оборона, санкции, гражданский союз: чего ждать от новой коалиции?
В меморандуме говорится, что задачей партий является обеспечение эффективной, стабильной и профессиональной работы правительства в интересах общества до конца срока полномочий 14-го Сейма. Поэтому в случае подписания соглашения представители партий заявят о своей готовности взять на себя ответственность за развитие Латвийского государства и благополучие народа, а также договорятся об основных принципах формирования правительства и совместно поставленных целях - укреплении национальной безопасности, экономическом росте и развитии социально справедливого, инклюзивного общества.
Основными принципами работы правительства будут принцип пропорциональности в отношении представительства партий в правительстве и принятия решений, а также принцип преемственности по отношению к предыдущему правительству. Также "Новое Единство" предлагает принцип солидарной ответственности за деятельность премьер-министра, получившего доверие Сейма, и приглашенных им министров.
Ожидается, что коалиция будет:
- отстаивать сплоченную и единую политическую нацию, основанную на латышском языке как единственном государственном,
- укреплять безопасность информационного пространства Латвии,
- последовательно продолжать поддерживать Украину в ее борьбе за свободу,
- а также продолжать политику жестких санкций против России и Беларуси.
Оборона
Три партии договорятся о введении службы государственной обороны с середины 2023 года, а также об увеличении финансирования обороны до 3% от валового внутреннего продукта (ВВП) в 2027 году. Также предусматривается увеличение финансирования внутренней безопасности и общественного порядка до 2,5% ВВП в 2026 году и совершенствование системы гражданской обороны.
Гражданский союз
"Новое Единство" предлагает договориться о разработке пакета законов, который урегулировал бы вопросы гражданского союза в отдельных законах и воплотил в жизнь решение Конституционного суда.
Наука
Предусмотрено, что партии будущего правительства продолжат увеличивать финансирование науки из госбюджета, чтобы достичь общего финансирования на исследования и развитие в размере 1,5% от ВВП.
Бизнес
В меморандуме предусмотрено продолжение и завершение реформы управления латвийскими портами, развивая участие самоуправлений. "Новое Единство" предлагает договориться о модели управления Рижской метрополией, а также инвестировать в развитие регионов, создавая привлекательную и качественную среду для жизни и возможности для развития бизнеса.
"При строительстве терминала сжиженного природного газа в Скулте не создавать дополнительной финансовой нагрузки для потребителей и не вступать в противоречие с целями природоохранной и климатической политики", - предусматривает один из пунктов проекта соглашения.
Медицина
Также планируется повысить качество обслуживания пациентов за счет улучшения больничной сети, оказания первичной помощи, внедрения пациентоориентированного государственного медицинского страхования.
Новое министерство
В меморандуме партии также обязуются улучшить организацию работы государственного управления путем создания Министерства энергетики, климата и окружающей среды. Министерство экономики будет ответственным за политику занятости, Министерство благосостояния - за политику защиты детей, а Министерство регионального развития и по цифровым делам будет ответственным за политику в сфере ИКТ.
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