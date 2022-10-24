Оборона, санкции, гражданский союз: чего ждать от новой коалиции?

Оборона

Три партии договорятся о введении службы государственной обороны с середины 2023 года, а также об увеличении финансирования обороны до 3% от валового внутреннего продукта (ВВП) в 2027 году. Также предусматривается увеличение финансирования внутренней безопасности и общественного порядка до 2,5% ВВП в 2026 году и совершенствование системы гражданской обороны.

Гражданский союз

"Новое Единство" предлагает договориться о разработке пакета законов, который урегулировал бы вопросы гражданского союза в отдельных законах и воплотил в жизнь решение Конституционного суда.

Наука

Предусмотрено, что партии будущего правительства продолжат увеличивать финансирование науки из госбюджета, чтобы достичь общего финансирования на исследования и развитие в размере 1,5% от ВВП.

Бизнес

В меморандуме предусмотрено продолжение и завершение реформы управления латвийскими портами, развивая участие самоуправлений. "Новое Единство" предлагает договориться о модели управления Рижской метрополией, а также инвестировать в развитие регионов, создавая привлекательную и качественную среду для жизни и возможности для развития бизнеса.

"При строительстве терминала сжиженного природного газа в Скулте не создавать дополнительной финансовой нагрузки для потребителей и не вступать в противоречие с целями природоохранной и климатической политики", - предусматривает один из пунктов проекта соглашения.

Медицина

Также планируется повысить качество обслуживания пациентов за счет улучшения больничной сети, оказания первичной помощи, внедрения пациентоориентированного государственного медицинского страхования.

Новое министерство

В меморандуме партии также обязуются улучшить организацию работы государственного управления путем создания Министерства энергетики, климата и окружающей среды. Министерство экономики будет ответственным за политику занятости, Министерство благосостояния - за политику защиты детей, а Министерство регионального развития и по цифровым делам будет ответственным за политику в сфере ИКТ.