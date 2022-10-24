Конгресс Компартии несет плохие новости для Китая и России

Агентство сообщает, что цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent упала до 92,87 доллара за баррель, а на американскую нефть марки WTI - до 84,45 доллара.

Bloomberg отмечает, что стремление Китая к единоличному правлению страной Си Цзиньпином, не скрывающим своих намерений в отношении экономики, вызвало у инвесторов значительный пессимизм в отношении будущего страны.

Китайские акции на Гонконгской фондовой бирже продемонстрировали самое большое падение с 2008 года, а стоимость юаня достигла 14-летнего минимума. Это произошло после того, как в воскресенье стало известно, что будущая политика Китая будет заключаться в усилении государственного контроля над экономикой, бизнесом и финансовыми рынками.

Индекс Hang Seng China Enterprises, включающий все акции китайских компаний, торгующихся в Гонконге, упал более чем на 7%. Это худшее значение с момента создания индекса в 1994 году. Курс юаня же упал до самого низкого уровня с января 2008 года, достигнув 7,259 юаня за доллар.

Интересно, что в настоящее время российский рубль имеет только одну резервную валюту - именно юань. Эта новость негативно влияет на Россию, поскольку также уменьшается стоимость внешних валютных резервов, доступных для РФ.

Тот факт, что Си Цзиньпин осуществит полный переход экономики под контроль государства, не скрывается. По мнению китайских чиновников, рынок должен быть полностью подчинен государству. Однако в этом случае все рыночные инструменты и механизмы фактически превращаются в фикцию и имитации.