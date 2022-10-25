Зеленый фон и "цифровая мумия" - как Россия пытается доказать фейковость видео Зеленского

На самом деле конкретное видео не доказывает, что снятые Зеленским обращения фейковые, что он покинул Киев или обманывает общественность. Видео снято в июне этого года, а съемку организовала британская ИТ-компания Talesmith, чтобы призвать ведущие предприятия отрасли участвовать в возобновлении Украины. Во время съемки использован зеленый фон, чтобы потом при помощи специальной технологии создать из Зеленского 3D-голограмму, которую затем каждый сможет "поставить" на нужный для себя фон и таким образом послушать и посмотреть его речь. Речь президента Украины при помощи голограммы была показана 16 июня одновременно на нескольких мероприятиях высокого уровня для ИТ-компаний в разных городах Европы. Даже сейчас каждый может таким образом посмотреть это выступление. В конкретном обращении Зеленский рассказал о намерении Украины возобновить страну и ввести в ее повседневность разные современные цифровые решения.