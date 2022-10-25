С самого начала вторжения в Украину российские пропагандистские каналы периодически распространяют утверждение, будто президент Украины Владимир Зеленский сбежал или из столицы, или страны, а видео, в которых он регулярно показывается на улицах Киева, якобы смонтированы. Последним таким "доказательством" стало некое видео, где во время съемки Зеленский стоит на зеленом фоне. Видео с зеленым фоном настоящее, однако оно не снималось для того, чтобы что-то скрыть или сфальсифицировать.
Зеленый фон и "цифровая мумия" - как Россия пытается доказать фейковость видео Зеленского
После того как Россия 10 октября вновь нанесла ракетные удары по Киеву, Зеленский обратился к украинцам. Это видео было снято у здания офиса президента в Киеве. Днем позже российские СМИ распространили другое видео, в котором Зеленский стоит у стены, покрытой зеленой тканью, и говорит на английском языке, а какие-то люди ему объясняют, как лучше встать. Согласно российскому нарративу, это видео является доказательством того, что речи президента Украины, которые якобы сняты в Киеве, являются подделками и на самом деле он уехал из города или прячется в бомбоубежище.
"Есть отрывок из видео, где уже просто в открытую показывают, как снимаются фейки. (...) То есть когда буквально пару дней назад были прилеты в Киев, получается, Зеленский записывал видео и говорил - ребята, я с вами, я в центре Киева - пожалуйста, вот вам студия, в которой он это все снимал", - так рассказывает об этом видео некий мужчина на своем YouTube-канале. Он утверждает, что Зеленский "обманывает своих же украинских сограждан". Это видео на YouTube посмотрело более 50 тысяч человек.
Схожим образом в соцсетях рассуждает и российская пропагандистка Ольга Скабеева.
То же самое рассказывали разные российские интернет-порталы. Например, издание TopWar.ru статью озаглавило словами: "Где прячется Зеленский: Представлен ролик, доказывающий фейковость фона во время многих выступлений президента Украины".
На самом деле конкретное видео не доказывает, что снятые Зеленским обращения фейковые, что он покинул Киев или обманывает общественность. Видео снято в июне этого года, а съемку организовала британская ИТ-компания Talesmith, чтобы призвать ведущие предприятия отрасли участвовать в возобновлении Украины. Во время съемки использован зеленый фон, чтобы потом при помощи специальной технологии создать из Зеленского 3D-голограмму, которую затем каждый сможет "поставить" на нужный для себя фон и таким образом послушать и посмотреть его речь. Речь президента Украины при помощи голограммы была показана 16 июня одновременно на нескольких мероприятиях высокого уровня для ИТ-компаний в разных городах Европы. Даже сейчас каждый может таким образом посмотреть это выступление. В конкретном обращении Зеленский рассказал о намерении Украины возобновить страну и ввести в ее повседневность разные современные цифровые решения.
Добавим, что кремлевские пропагандисты развили еще более глубокую теорию заговора. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в передаче Владимира Соловьева рассказывала, что теперь Запад может использовать образ Зеленского как и когда захочет, в том числе вставлять в его уста слова, которые он никогда не произносил. В свою очередь в своем Telegram-канале она писала: "Глупенький Зеленский даже не понял, что натовцы сделали его цифровую мумию, которую будут показывать, выдавая за живого президента Украины, когда решат от него избавиться".
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