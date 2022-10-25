Слишком маленькая зарплата: в Резекненском крае депутат сложила мандат

Депутат Резекненской краевой думы Екатерина Иванова ("Согласие") подала в отставку. По закону, если депутат сложил с себя полномочия, то его место занимает следующий депутат из того же списка, набравший наибольшее количество голосов.

Свою отставку депутат объясняет тяжелым финансовым положением.

Ее зарплата за выполнение обязанностей депутата составляла всего 150 евро,

а другой работы у нее нет, пояснила агентству LETA Иванова. Она планирует подать заявление на получение социальных пособий.

Ее место займет Зигфрид Лукашевич ("Согласие"). Депутат будет работать в постоянной комиссии по финансам и постоянной комиссии по вопросам экономического развития.

Согласно информации, опубликованной CVK, в 2009 году Иванова получила профессиональную степень магистра в области охраны окружающей среды.