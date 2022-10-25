Как сообщает финская газета Ilta-Sanomat, в понедельник, 24 октября, в Финском заливе в районе газопровода "Северный поток" произошло как минимум четыре новых подводных взрыва.
Финляндия сообщила о еще четырех взрывах возле "Северного потока"
Взрывы силой от 1,3 до 1,8 балла произошли примерно в 40 километрах юго-западнее Выборга, где начинается ветка газопровода "Северный поток - 1". Первый взрыв был зафиксирован в 12:35, а последний - в 18:33.
Согласно данным автоматической системы измерений Института сейсмологии Хельсинского университета, это взрывы или обрушения.
Причины взрывов выясняются. Сейсмолог Яри Кортстрем заявил, что они, скорее всего, произошли из-за углубления судоходного канала. Возможной причиной также могут быть военные учения, на которых детонируют глубинные бомбы или мины.
Финские сейсмологические измерительные станции также зафиксировали взрывы в конце сентября, когда они повредили оба газопровода "Северный поток" и вызвали четыре утечки.
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