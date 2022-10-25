Советы и идеи: молодые люди c 16 лет смогут участвовать в работе самоуправления

Советы жителей

В дополнение к коллективному заявлению у молодежи будет возможность участвовать в советах жителей и быть членом совета жителей. Советы – это группы общественно-активных людей, представляющих интересы жителей конкретной территории в коммуникации с самоуправлением, в вопросах выполнения его функций. Эти советы актуализируют существенные для жителей вопросы и вместе с самоуправлением ищут решения. В связи с этим, вовлечение молодежи в советы является более чем желаемым, так как позволяет обсудить и решить важные для молодежи вопросы в прямой коммуникации с самоуправлением.

Бюджет соучастия

Молодежь сможет участвовать и в бюджете соучастия – голосовать о предложенных другими идеях, а также подавать свои идеи насчет расходования денег самоуправления. Например, предлагать, что конкретно строить в принадлежащей самоуправлению зеленой территории (скейтпарк, парк, скамейки для прохожим и т.п.) и голосовать о наилучшем предложении. Наше общество стареет, и молодежь через пару лет станет теми взрослыми, кто будет участвовать в политических и социальных вопросах. В связи с этим, ценно, что возможность высказывать свое мнение молодежи дается уже в раннем возрасте – они вовлекаются в принятие решений, осознают свою роль в определении бюджета самоуправления, а также учатся контролировать выполнение принятых самоуправлением решений и требовать открытости. Призываем молодежь интересоваться в своем самоуправлении о новых возможностях вовлечения!

Статья подготовлена при финансовой поддержке Фонда интеграции общества из средств бюджета Латвийского государства, выделенных Министерству культуры. За статью отвечает "Общество за открытость - Делна"