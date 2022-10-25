От молодежи нередко слышим, что самоуправление все строит и развивает только для взрослых, не спрашивая мнения молодежи, не проясняя идеи и потребности молодых. Например, для занятий спортом молодежь должна идти на спортивную площадку еще советского периода или собираться во внутридворовых условиях, а не в современном скейтпарке.
Советы и идеи: молодые люди c 16 лет смогут участвовать в работе самоуправления
С принятием и вступлением в силу нового закона о самоуправлениях для молодежи в возрасте с 16 лет будут предоставлены горазда большие возможности участия в работе своего самоуправления. Планируется, что новый закон о самоуправлениях вступит в силу с 1 января 2023 года. И это означает, что любой молодой человек должен знать о своих возможностях влияния на политические и социальные процессы в своем самоуправлении. Только зная это и совершая определенные поступки, молодежь может положительно влиять на себя и на общество в целом.
Новый закон о самоуправлениях предусматривает, что молодежь в возрасте с 16 лет сможет участвовать в работе самоуправления и в принятии решений тремя разными способами – подавая коллективное заявление, входя в советы жителей и участвуя в бюджете соучастия. Некоторые латвийские самоуправления, например, Цесис, Гулбене, Рига, Ропажи, Валмиера, не ожидая вступления в силу нового закона о самоуправлениях, уже осуществляют новые вовлечения общества.
Коллективное заявление
Подавая коллективное заявление молодежь сможет запросить у самоуправления ответ на какой – либо вопрос, находящейся в компетенции самоуправления, например, о медлительности действий в развитии важного для молодежи объекта инфраструктуры. Чтобы обеспечить необходимое для подачи заявления количество заявителей, молодежь должна будет найти единомышленников (это могут быть и взрослые). Количество коллективных заявителей будет зависеть от величины самоуправления. B самоуправлениях от 15 000 до 30 000 жителей – 200 заявителей, более 30 000 жителей – 300 заявителей, в свою очередь, в самоуправлении Риги – 2000 заявителей.
Советы жителей
В дополнение к коллективному заявлению у молодежи будет возможность участвовать в советах жителей и быть членом совета жителей. Советы – это группы общественно-активных людей, представляющих интересы жителей конкретной территории в коммуникации с самоуправлением, в вопросах выполнения его функций. Эти советы актуализируют существенные для жителей вопросы и вместе с самоуправлением ищут решения. В связи с этим, вовлечение молодежи в советы является более чем желаемым, так как позволяет обсудить и решить важные для молодежи вопросы в прямой коммуникации с самоуправлением.
Бюджет соучастия
Молодежь сможет участвовать и в бюджете соучастия – голосовать о предложенных другими идеях, а также подавать свои идеи насчет расходования денег самоуправления. Например, предлагать, что конкретно строить в принадлежащей самоуправлению зеленой территории (скейтпарк, парк, скамейки для прохожим и т.п.) и голосовать о наилучшем предложении. Наше общество стареет, и молодежь через пару лет станет теми взрослыми, кто будет участвовать в политических и социальных вопросах. В связи с этим, ценно, что возможность высказывать свое мнение молодежи дается уже в раннем возрасте – они вовлекаются в принятие решений, осознают свою роль в определении бюджета самоуправления, а также учатся контролировать выполнение принятых самоуправлением решений и требовать открытости. Призываем молодежь интересоваться в своем самоуправлении о новых возможностях вовлечения!
Статья подготовлена при финансовой поддержке Фонда интеграции общества из средств бюджета Латвийского государства, выделенных Министерству культуры. За статью отвечает "Общество за открытость - Делна"
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