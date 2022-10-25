В работе WhatsApp произошел глобальный сбой

По данным сервиса Downdetector, сбой был зафиксирован утром 25 октября. С проблемами столкнулись пользователи из разных стран.

Чаще всего пользователи жалуются на невозможность отправить сообщения. Сообщается о проблемах в работе как приложения, так и десктопной версии мессенджера.

О сбое в работе WhatsApp сообщают пользователи из Северной Америки, стран Ближнего Востока и Европы,

в том числе Латвии, России и Украины.

Компания Meta, владеющая WhatsApp, пока сбой не прокомментировала.

По наблюдениям RUS TVNET, в отличие от WhatsApp, Facebook и Instagram работают без сбоев.