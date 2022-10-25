Пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе мессенджера WhatsApp, пишет "Медуза" со ссылкой на данные сервиса Downdetector.
В работе WhatsApp произошел глобальный сбой
В работе WhatsApp произошел глобальный сбой
По данным сервиса Downdetector, сбой был зафиксирован утром 25 октября. С проблемами столкнулись пользователи из разных стран.
Чаще всего пользователи жалуются на невозможность отправить сообщения. Сообщается о проблемах в работе как приложения, так и десктопной версии мессенджера.
О сбое в работе WhatsApp сообщают пользователи из Северной Америки, стран Ближнего Востока и Европы,
в том числе Латвии, России и Украины.
Компания Meta, владеющая WhatsApp, пока сбой не прокомментировала.
По наблюдениям RUS TVNET, в отличие от WhatsApp, Facebook и Instagram работают без сбоев.
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