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Кадыров недоволен ходом войны и призывает "стереть с лица земли украинские города"

rus.tvnet.lv
Кадыров недоволен ходом войны и призывает "стереть с лица земли украинские города"
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Глава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров Фото: AP/Scanpix

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале выразил недовольство "слабыми ответами" России на обстрелы российских регионов, сообщает "Медуза".

"Раньше мы говорили, что мы проводим специальную военную операцию на территории Украины, но уже война идет на нашей территории. И мое мнение, если вам интересно, то я очень недоволен этим", - завил Кадыров.

По словам Кадырова, в ответ на обстрелы российской территории украинские города должны быть "стерты с лица земли".

"Мы уже объявили военное положение. Но украинцы не стесняются, стреляют. По-моему, мы слишком слабо отвечаем. Если прилетел снаряд в нашу сторону, в наш регион, надо стереть с земли города. Чтобы видно было дальний горизонт. Чтобы понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону", - продолжил он.

По словам Кадырова, принимая решение "стереть с лица земли украинские города", не стоит беспокоиться о реакции Запада.

"Все что можно было - уже это было. Большего, худшего не будет", - заявил глава Чечни.

По имеющимся данным, глава Чечни Рамзан Кадыров утверждает, что трое его несовершеннолетних сыновей находятся на передовой в Украине.

Младшему сыну Кадырова всего 14 лет, а старшему уже исполнилось 16. Кадыров опубликовал в своем Telegram-аккаунте видео, на котором ребята видны у линии фронта, рядом стреляют.

Напомним, Россия подписала договор Организации Объединенных Наций (ООН), который запрещает участие лиц моложе 18 лет в боевых действиях.

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