Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале выразил недовольство "слабыми ответами" России на обстрелы российских регионов, сообщает "Медуза".
Кадыров недоволен ходом войны и призывает "стереть с лица земли украинские города"
"Раньше мы говорили, что мы проводим специальную военную операцию на территории Украины, но уже война идет на нашей территории. И мое мнение, если вам интересно, то я очень недоволен этим", - завил Кадыров.
По словам Кадырова, в ответ на обстрелы российской территории украинские города должны быть "стерты с лица земли".
"Мы уже объявили военное положение. Но украинцы не стесняются, стреляют. По-моему, мы слишком слабо отвечаем. Если прилетел снаряд в нашу сторону, в наш регион, надо стереть с земли города. Чтобы видно было дальний горизонт. Чтобы понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону", - продолжил он.
По словам Кадырова, принимая решение "стереть с лица земли украинские города", не стоит беспокоиться о реакции Запада.
"Все что можно было - уже это было. Большего, худшего не будет", - заявил глава Чечни.
По имеющимся данным, глава Чечни Рамзан Кадыров утверждает, что трое его несовершеннолетних сыновей находятся на передовой в Украине.
Младшему сыну Кадырова всего 14 лет, а старшему уже исполнилось 16. Кадыров опубликовал в своем Telegram-аккаунте видео, на котором ребята видны у линии фронта, рядом стреляют.
Ramzan Kadyrov claims his three teenage sons (aged 14,15 and 16) visited the front in Ukraine— Francis Scarr (@francis_scarr) October 19, 2022
He says they "went right up to enemy positions and provided covering fire for attacking troops" pic.twitter.com/4XcNp6vGRv
Напомним, Россия подписала договор Организации Объединенных Наций (ООН), который запрещает участие лиц моложе 18 лет в боевых действиях.
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