Владлена делает куклы своими руками. Посмотреть на них в Прейли едут со всего мира

"Я в детстве любила играть в куклы. У меня было много кукол. Но заниматься куклами я начала очень спонтанно. В 40 лет я вдруг почувствовала, что мне это опять нужно. Это то, для чего я создана. Я снова окунулась в детство и начала в них играть", - говорит Владлена.

Куклы Владлены Фото: Кадр из видео

"Мои куклы рассчитаны не на детей. Во многих куклах есть свой подтекст, который может увидеть только взрослый человек", - добавляет мастер.

Владлена переехала из российского города Нальчик в Латвию и встретила здесь свою любовь. Так она оказалась в Прейли.

Муж Владлены Владимир во всем поддерживают жену и помогает ей творить. Он по профессии кузнец-сварщик и часто выполняет для жены сварочные работы. Галерею кукол в Прейли также создал Владимир. Он поверил в жену и решил, что люди должны увидеть ее творчество.

"На мое удивление, люди начали приходить в галерею и даже оставлять отзывы. Людям нравится", - говорит женщина.