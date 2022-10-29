Владлена - кукольных дел мастер. Уже несколько лет она вместе с мужем изготавливают уникальные куклы. Они даже открыли свой собственный частный музей кукол - это теперь главная достопримечательность в Прейли, рассказывает передача "Балтия" на канале "Настоящее время".
Владлена делает куклы своими руками. Посмотреть на них в Прейли едут со всего мира
"Я в детстве любила играть в куклы. У меня было много кукол. Но заниматься куклами я начала очень спонтанно. В 40 лет я вдруг почувствовала, что мне это опять нужно. Это то, для чего я создана. Я снова окунулась в детство и начала в них играть", - говорит Владлена.
"Мои куклы рассчитаны не на детей. Во многих куклах есть свой подтекст, который может увидеть только взрослый человек", - добавляет мастер.
Владлена переехала из российского города Нальчик в Латвию и встретила здесь свою любовь. Так она оказалась в Прейли.
Муж Владлены Владимир во всем поддерживают жену и помогает ей творить. Он по профессии кузнец-сварщик и часто выполняет для жены сварочные работы. Галерею кукол в Прейли также создал Владимир. Он поверил в жену и решил, что люди должны увидеть ее творчество.
"На мое удивление, люди начали приходить в галерею и даже оставлять отзывы. Людям нравится", - говорит женщина.
По словам мастера, очень много посетителей музея приезжают из других стран.
В галерее сейчас находится 175 кукол.
Работы мастера очень разнообразны. В музее можно найти сказочных персонажей и греческих богов.
Владлена отмечает, что любит делать куклы в направлении стимпанк.
"Меня забавляет, что такие куклы создаются практически из мусора. Бытовой мусор, но мусор. Это может быть сломанный зонтик или крышка от чего-то. Этот стиль меня увлекает тем, что ты собираешь куклу как лего", - делится мастер.
Средняя цена кукол Владлены - 600-700 евро.
"Многие спрашивают, почему так дорого. Здесь не так важен материал, сколько умение это сделать и оценить свой труд. Некоторые мастера продают свои куклы за пару тысяч. Ценовая политика здесь очень абстрактная", - говорит Владлена.
В целом она выполнила уже 1019 работ и на этом не собирается останавливаться. Каждая работа мастера уникальна, ее куклы побеждают на международных конкурсах, выставляются в галереях, попадают в частные коллекции по всему миру. Но центром ее творчества остается городок Прейли, куда она приглашает всех желающих посмотреть ее работы.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!