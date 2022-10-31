Смотреть! Бояться! Подборка лучших фильмов на Хэллоуин: 90-е и "нулевые"

Если вам понравится первая часть, то вторая - еще лучше. Снял сиквел еще молодой Гильермо дель Торо, который в ужастиках знает толк. Но все-таки даже самые опасные вампиры не так страшны, когда на вашей стороне сражается Блэйд.

The Blair Witch Project/"Ведьма из Блэр" (1999)

"Ведьма из Блэр" - не первый фильм в поджанре "найденной пленки", но, безусловно, один из самых известных. Насколько легче испугаться, если верить в то, что все ужасное и сверхъестественное, что вы видите на экране - случилось на самом деле?

Фильм показан в виде якобы реальных съемок студентов-кинематографистов, которые пропали в лесу в 1994 году. И вот спустя несколько лет пленки с последними кадрами их жизни становятся достоянием общественности. А на них, как вы понимаете, - ужасы, тайны и мистика. Сейчас это может показаться забавным, но в 1999 году люди действительно не могли понять, насколько реально то, что они увидели.

The Ring/"Звонок" (2002)

Обычно ремейки восточных фильмов и сериалов выходят куда хуже оригиналов. Но "Звонок" прочно занял свое место среди главных картин Хэллоуина. Возможно, дело в режиссере - всего через год Гор Вербински выпустит первый фильм из серии "Пираты Карибского моря". Но и здесь, с куда меньшим бюджетом, его талантам есть где себя показать.