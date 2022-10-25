В МВД задумались о создании добровольной пожарной службы

На прошлой неделе VUGD объявила, что из-за нехватки работников временно приостановит работу 18 менее загруженных пожарных постов.

Отвечая на вопрос, можно ли привлечь на эти посты добровольных пожарных, Эклонс сказал, что в настоящее время в Латвии насчитывается около 80 пожарных формирований, в основном муниципальных, но набрать в срочном порядке добровольных пожарных для 18 конкретных постов сложнее, так как добровольные команды формируются в основном там, где нет постов VUGD.

Министр сообщил, что в настоящее время вносятся изменения в нормативные акты, чтобы упорядочить деятельность добровольных пожарных формирований в самоуправлениях.

Благодаря этому государство будет участвовать в этом процессе, предоставляя оборудование и обеспечивая обучение, а также компенсируя определенные расходы. "В некотором смысле проводя аналогию с Земессардзе, мы придумали название Угунссардзе. Это может стать одним из способов, как в перспективе уменьшить участие государства в пожарной охране в населенных пунктах, где количество вызовов уменьшается с каждым годом", - сказал министр.

Создание Угунссардзе - не единственное решение, и МВД рассматривает также другие варианты развития движения добровольных пожарных.

Как сообщалось, до конца года будет приостановлена работа пожарных постов в Рое, Сабиле, Пилтене, Алсунге, Яунелгаве, Нерете, Элее, Акнисте, Виесите, Ауце, Булдури, Балдоне, Цесвайне, Варакляны, Мазсалаце, Стренчи, Зилупе и Тилже.

Не исключено, что такая ситуация сохранится и в следующем году, но это будет зависеть от доступного финансирования, сообщил начальник VUGD Оскар Аболиньш.