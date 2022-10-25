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В Латвийском военном музее состоится презентация двух книг на русском языке

Их можно получить бесплатно
rus.tvnet.lv/LETA
В Латвийском военном музее состоится презентация двух книг на русском языке
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Очередь в Латвийский военный музей в "Ночь музеев"
Очередь в Латвийский военный музей в "Ночь музеев" Фото: Foto:Evija Trifanova/LETA

В Латвийском военном музее 27 октября состоится презентация двух книг на русском языке, сообщили агентству LETA Латвийском обществе по изучению оккупации.

Одна книга называется "Преступления оккупационной армии СССР в Латвии. 1940-1991 гг.", вторая - "Промышленность Латвии до и после восстановления независимости".

В мероприятии примут участие министр юстиции Янис Борданс, автор книг Янис Риекстиньш, эксперты, участвовавшие в конференции "Латвийская промышленность до и после восстановления независимости".

Обе книги можно получить бесплатно.

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