В Латвийском военном музее 27 октября состоится презентация двух книг на русском языке, сообщили агентству LETA Латвийском обществе по изучению оккупации.
В Латвийском военном музее состоится презентация двух книг на русском языке
Их можно получить бесплатно
В Латвийском военном музее состоится презентация двух книг на русском языке
Одна книга называется "Преступления оккупационной армии СССР в Латвии. 1940-1991 гг.", вторая - "Промышленность Латвии до и после восстановления независимости".
В мероприятии примут участие министр юстиции Янис Борданс, автор книг Янис Риекстиньш, эксперты, участвовавшие в конференции "Латвийская промышленность до и после восстановления независимости".
Обе книги можно получить бесплатно.
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