В Латвии сбор грибов - это традиция и народный спорт. Знания, какие грибы можно собирать, передаются от одного члена семьи к другому. Тем не менее отравления грибами случаются и нередки случаи, когда отравляются сразу несколько членов семьи. Именно из-за таких ситуаций, например, в Швейцарии организована проверка грибов. RUS TVNET разбирался, как это работает и могло бы такое быть организовано в Латвии.
Как не отравиться грибами? В Швейцарии есть специальная служба, а в Латвии?
Многие в сезон проводят выходные в лесу, наслаждаясь природой и собирая грибы. Безусловно, это связано и с тем, что природа в Латвии феноменальна, ведь у нас можно сходить за грибами и заодно побывать на море. Грибы - это изысканный деликатес к семейному столу, но также и опасность отравления. Важно собирать только те грибы, которые хорошо знаешь, но не у всех это получается.
Согласно базе данных статистики здоровья от Центра профилактики и контроля заболеваний Латвии, с 2012 по 2021 год в среднем ежегодно регистрировалось 10 случаев отравления грибами. Больше всего отравлений было зарегистрировано в 2015 году - 22. Чем более грибной год, тем больше потенциал отравлений. Реальное число отравлений, скорее всего, больше, так как, возможно, не все обращаются к врачу. К тому же симптомы отравления могут проявиться и намного позже - даже по прошествии 24 часов после употребления грибов. Бывают и очень драматические ситуации. Например, в 2021 году Рижская Восточная клиническая университетская больница лечила сразу четырех человек из одной семьи, которые отравились зеленым мухомором.
Проверка грибов в Швейцарии - личный опыт
Истории отравления грибами с серьезными последствиями известны и за границей. Поэтому там предпочитают заранее принимать меры. Например, в Швейцарии, где я проживаю, муниципалитеты предлагают в сезон бесплатную проверку грибов. RUS TVNET решил попробовать такую проверку на личном опыте.
На проверочный пункт грибов я отправилась в город Устер с населением 36 тысяч человек. По субботам проверочный пункт открыт вечером на пару часов. Проверяют грибы бесплатно, их надо очистить от грязи и аккуратно разложить на предоставленном подносе. Женщина передо мной разложила на подносе очень разнообразную коллекцию грибов. Я попросила сделать фотографию ее грибного "улова" и получила разрешение на это.
Некоторые грибы на этом подносе я узнала. Например, маслята, подберезовики и, конечно же, белый гриб. Но другие оказались незнакомы. При проверке грибов несъедобные или ядовитые грибы забирают. Я подумала про себя, что у соседки наверняка много несъедобных грибов. Но инспектор, проверив ее грибы, признала все съедобными.
Настал мой черед, я выложила свои грибы на поднос. В этот раз удалось набрать рыжики и сыроежки. Эти грибы я знаю хорошо, и мне их не надо было проверять. Но я также собрала и опята, которые у нас в семье не собирают. Однако я изучила теорию об этих грибах, и не хватало только последнего шага, чтобы накормить ими семью - подтверждения эксперта.
Контролер грибов подтвердила, что это опята, и дала инструкцию по обработке. Дело в том, что опята надо проварить пять минут до кипения и затем слить воду. И варить до готовности уже в новой воде. Такая техника безопасности.
В конце проверки грибов каждый получает протокол: какие съедобные и несъедобные грибы у него были и сколько. Подобная информация очень помогает в развитии хобби любому микологу.
Могло бы такое работать в Латвии?
Имеет ли смысл организовать проверку грибов в Латвии? Возможно, кто-то мог бы избежать отравления? С этими вопросами мы обратились к микологу Ините Даниеле, руководителю отделения в Латвийском национальном музее природы.
Госпожа Даниеле считает, что организовать проверку грибов в Латвии было бы невозможно, так как не хватает микологов - людей, способных проверять грибы. К тому же, по словам Даниеле, важно не только контролировать, но и обучать людей различать грибы и брать ответственность за свой сбор. Именно этим занимается Музей природы, устраивая выставки грибов, презентации и даже экскурсии на природу.
Интересно, что уже сейчас можно принести и проверить отдельный экземпляр гриба в музей совершенно бесплатно. Для этого даже не надо покупать билет в музей - можно оставить гриб на кассе, и миколог перезвонит и расскажет, что это за гриб. Понятно, что речь идет об одном-двух экземплярах, а не о целой корзинке.
В Латвии с 2002 года существует Общество микологов, которое объединяет исследователей, а также просто людей, интересующихся грибами. Как рассказала миколог, член правления общества Диана Мейере, "многие ищут совета по идентификации грибов в интернете, где специалисты помогают. Но это ненадежно, поэтому идея организации проверки грибов хороша". О специалистах, необходимых для проверки, Диана Мейере говорит так: "За последние годы в Обществе микологов многие непрофессионалы "выросли" - повысили свою квалификацию настолько, что могли бы быть контролерами грибов. Если бы правление Латвийского национального музея природы заинтересовалось и организовало экзамен на должность контролера грибов, то это могло бы быть реализовано".
Проверки грибов пригодились бы и на Центральном рынке, где в данный момент покупатель приобретает грибы на свой страх и риск.
Марина Альтман - участница медийного марафона "Гражданские журналисты для СМИ".
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