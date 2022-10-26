Как не отравиться грибами? В Швейцарии есть специальная служба, а в Латвии?

Мой грибной "улов" на проверке Фото: Марина Альтман

Контролер грибов подтвердила, что это опята, и дала инструкцию по обработке. Дело в том, что опята надо проварить пять минут до кипения и затем слить воду. И варить до готовности уже в новой воде. Такая техника безопасности.

В конце проверки грибов каждый получает протокол: какие съедобные и несъедобные грибы у него были и сколько. Подобная информация очень помогает в развитии хобби любому микологу.

Протокол проверки грибов в Швейцарии Фото: Марина Альтман

Могло бы такое работать в Латвии?

Имеет ли смысл организовать проверку грибов в Латвии? Возможно, кто-то мог бы избежать отравления? С этими вопросами мы обратились к микологу Ините Даниеле, руководителю отделения в Латвийском национальном музее природы.

Госпожа Даниеле считает, что организовать проверку грибов в Латвии было бы невозможно, так как не хватает микологов - людей, способных проверять грибы. К тому же, по словам Даниеле, важно не только контролировать, но и обучать людей различать грибы и брать ответственность за свой сбор. Именно этим занимается Музей природы, устраивая выставки грибов, презентации и даже экскурсии на природу.