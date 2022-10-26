Видео ⟩ "Я должен убрать листья, чтобы меня не оштрафовали": рижанин удивлен ​​отношением самоуправления

Ему сообщили, что в думу поступили жалобы на мешки с листьями, расположенные рядом владениями Зигурда. Было возбуждено дело и, возможно, рижанину придется понести наказание. Если Зигурдс хочет избежать штрафа, чужие мешки с листьями нужно убрать как можно скорее.

Владельцу удалось выяснить, что в этом году муниципалитет отменил обычную процедуру и пункта сбора листвы на этом перекрестке больше не будет.

Жители, однако, по привычке продолжают приносить листья на привычное место, заставляя владельца опасаться предстоящего наказания от Рижской думы.

Незадолго до приезда Bez Tabu за мешками приехали представители муниципалитета. Но жители микрорайона растеряны и не понимают, где в этом году планируется пункт сбора листьев.

Говорят, что плакаты, которые видели жители поселка, сохранились с прошлого года. Актуальную информацию можно найти на сайте думы, где видно, что, например, прежние 15 пунктов в Дарзини заменены двумя.

В прошлом году жители сдали более 2000 тонн листьев.

Видео: Сюжет Bez Tabu на латышском языке