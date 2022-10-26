СМИ: Россия вербует афганских солдат для войны в Украине

Журнал сообщает, что бывшие солдаты элитного подразделения афганской армии, обученные американскими и британскими инструкторами, получают щедрое вознаграждение за присоединение к российским войскам в Украине.

Как действуют вербовщики, неизвестно, но источники журнала указывают, что за этими попытками стоит российская наемническая организация "Вагнер".

Один бывший капитан элитного подразделения афганской армии рассказал Foreign Policy, что помог нескольким бывшим коллегам связаться с вербовщиком, который организовал для них полет в Тегеран, где находится его офис. Оттуда они улетели в Россию.

В Афганистане могло находиться от 20 000 до 30 000 бывших солдат элитного подразделения афганской армии, которые не смогли эвакуироваться в страны Запада после захвата власти в Афганистане талибами в августе 2021 года.

Многие из них вынуждены скрываться от талибов. Не все из них готовы воевать на стороне России, которую считают врагом, но, как говорят собеседники журнала,

отчаянное положение, в котором они оказались, может заставить несколько тысяч человек пойти на такой шаг.

Foreign Policy пишет, что афганские солдаты, фактически брошенные западными партнерами после ухода из Афганистана, могли бы стать естественными союзниками Украины, если бы им дали шанс.