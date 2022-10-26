В Риге выступит российская поэтесса Вера Полозкова

Поэтессу российского происхождения Веру Полозкову считают современным автором, вернувшим поэзии популярность среди молодежи. Она стала известной, публикуя свои произведения в интернете, а также возродила традиции поэтических вечеров. За время своей карьеры поэтесса выпустила шесть книг и дисков с сборниками своих стихов. Видеоклип на стихотворение «Снова не мы» собрал более 3 миллионов на YouTube.

Александр Маноцков известен не только как автор академических опусов и участник театральных проектах, но и как исполнитель собственных песен. Александр Маноцков является автором оперы "Гвидон", которая удостоена премии "Золотая Маска". Свои песни он записывает на русском, грузинском и украинском языке.

"Ручная кладь" - это диалог двух авторов, композитора и поэта, и это будто личный архив сюжетов и историй, которым они были очевидцами. Раньше они звучали как попытка итога, подробный отчет о том, с чем прощается и что обретает человек, вступая в зрелость. Теперь это исповедь о жизни до войны. О том, что мы на самом деле взяли с собой, когда уехали.

"Мы поем и читаем о том, что ощущает человек, когда мир трескается прямо у него под ногами. О войне, об утрате, о благодарности, о надежде, об отчаянии. О памяти. О том, что остается твоим, когда теряешь все. О том, чего не отнять у тебя, покуда ты жив", - говорит Вера Полозкова.

В Риге программа "Ручная кладь" пройдет в рамках тура по Европе. Билеты на мероприятие доступны в кассе Ticketshop.lv.