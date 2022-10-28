Тест ⟩ Бывшая Тимати не ответила на вопросы школьной программы, и Пермякова назвала ее тупой. Вот они

Формат шоу многим знаком - тот же "Последний герой", где звезды шоубиза "выживают" в диких условиях и борются за главный приз. В рамках шоу участники проходят различные "испытания". Так, во время одного из них участников поделили на пары и задавали вопросы из школьной программы. Правда, звездам нужно было совать головы в ящики, набитые африканской живностью, что существенно усложняло задачу.

Алена Шишкова вышла на испытание в паре с актером Владимиром Селивановым из команды противников. Каждый должен был ответить на вопросы из школьной программы. Селиванов ответил на два вопроса из трех, а Шишкова - ни на один. В итоге актриса Светлана Пермякова не сдержалась и спросила у модели: "Ну ты тупая? Ты вообще, что ли, в школе не училась?".

Сама бывшая возлюбленная Тимати сказала, что сосредоточиться ей мешали ползающие по ней насекомые.

А вот и эти три вопроса, на которые Алене не удалось ответить: