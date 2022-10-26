Президент Израиля передал США информацию об иранских беспилотниках в Украине

Ицхак Герцог призвал к более жесткой позиции в отношении Ирана, который Израиль считает своей самой большой угрозой.

Президент Израиля встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном во время своего визита в Вашингтон. В среду он встретится с президентом Джо Байденом.

"Иранское вооружение играет ключевую роль в дестабилизации нашего мира, и международное сообщество должно извлечь из этого уроки сейчас и в будущем.

Мир должен говорить с Ираном на одном языке - жестком, едином и бескомпромиссном", - сказал Герцог.

В канцелярии президента Израиля заявили, что президент передаст Соединенным Штатам изображения, демонстрирующие сходство между беспилотниками, сбитыми на Украине, и частями беспилотников, которые были испытаны Тегераном в декабре 2021 года и представлены на выставке в Иране в 2014 году.

Блинкен на встрече с Герцогом сказал, что США и Израиль "вместе выступают против опасных, дестабилизирующих и терроризирующих действий Ирана".

Блинкен отметил, что поставки Ираном беспилотников в Россию имеют ужасные последствия для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно критиковал Израиль за то, что он не занимает твердой позиции против российской агрессии.

Позиция Израиля за последние несколько месяцев изменилась от почти нейтральной до более резкого осуждения России, но Израиль по-прежнему не планирует поставлять Украине оружие.