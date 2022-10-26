Должностные лица отдела криминальной полиции Талсинского участка Государственной полиции призывают отозваться лиц, которые стали очевидцами происшествия в Талси - на женщину было совершено нападение, сообщила представитель Госполиции Мадара Шершнева.
Нападение на женщину в Талси: полиция ищет свидетелей
Нападение на женщину в Талси: полиция ищет свидетелей
Нападение произошло 23 октября в 18:36 в Талси, на улице Дундагас, 15, возле скамеек городского автовокзала, которые расположены недалеко от торгового центра Mājai un dārzam.
Полиция призывает свидетелей звонить в будние дни с 8:00 до 16:00 по телефону 63 202 706 или в любое время - по телефону 110.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова