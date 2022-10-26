Нападение на женщину в Талси: полиция ищет свидетелей

Нападение произошло 23 октября в 18:36 в Талси, на улице Дундагас, 15, возле скамеек городского автовокзала, которые расположены недалеко от торгового центра Mājai un dārzam.

Полиция призывает свидетелей звонить в будние дни с 8:00 до 16:00 по телефону 63 202 706 или в любое время - по телефону 110.