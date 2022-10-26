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При обстреле Днепра погибла беременная женщина: она сгорела заживо

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При обстреле Днепра погибла беременная женщина: она сгорела заживо
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Сгоревшая машина в Днепре после ракетного обстрела
Сгоревшая машина в Днепре после ракетного обстрела Фото: EPA/Scanpix

Сегодня, 26 октября, стало известно о жертвах ракетного обстрела Днепра, совершенного российскими войсками накануне вечером, сообщает Русская служба BBC.

Одна из двух погибших была 25-летняя Инна Оданец. Женщина была беременна, пишет издание.

Вместе с мужем Максимом они заехали на заправочную станцию, где и попали под обстрел.

АЗС в Днепре после обстрела
АЗС в Днепре после обстрела Фото: EPA/Scanpix

В государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины сообщают, что

Инна заживо сгорела в автомобиле, ее муж получил тяжелые ранения и находится в больнице.

"Российский удар по Днепру унес жизнь молодой женщины, которая жила надеждой. Нелюди. Такое не прощают", - написал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

В тот же день на АЗС вместе с Инной погиб сотрудник автомойки.

Сгоревшая машина в Днепре после российского обстрела
Сгоревшая машина в Днепре после российского обстрела Фото: EPA/Scanpix

Министерство обороны РФ сообщило, что уничтожило нефтехранилище в районе Днепра. Из него якобы снабжали топливом группировку украинских войск на Донбассе.

По информации по состоянию на утро 26 октября, в результате взрыва и пожара ранены четыре человека. 

Они находятся в больнице, трое из них - в тяжелом состоянии.

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