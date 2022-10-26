При обстреле Днепра погибла беременная женщина: она сгорела заживо

Одна из двух погибших была 25-летняя Инна Оданец. Женщина была беременна, пишет издание.

Вместе с мужем Максимом они заехали на заправочную станцию, где и попали под обстрел.

АЗС в Днепре после обстрела Фото: EPA/Scanpix

В государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины сообщают, что

Инна заживо сгорела в автомобиле, ее муж получил тяжелые ранения и находится в больнице.

"Российский удар по Днепру унес жизнь молодой женщины, которая жила надеждой. Нелюди. Такое не прощают", - написал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

В тот же день на АЗС вместе с Инной погиб сотрудник автомойки.

Сгоревшая машина в Днепре после российского обстрела Фото: EPA/Scanpix

Министерство обороны РФ сообщило, что уничтожило нефтехранилище в районе Днепра. Из него якобы снабжали топливом группировку украинских войск на Донбассе.

По информации по состоянию на утро 26 октября, в результате взрыва и пожара ранены четыре человека.

Они находятся в больнице, трое из них - в тяжелом состоянии.