Ferrari остановили за превышение скорости на 70 км/ч; водитель пытался отделаться взяткой

Согласно обвинению, сотрудники дорожной полиции остановили автомобиль марки Ferrari, за рулем которого сидел обвиняемый, за превышение скорости. В частности, в месте, где максимальная разрешенная скорость движения составляет 50 км/ч, мужчина ехал со скоростью 120 км/ч.

Сотрудники дорожной полиции зафиксировали административное нарушение, остановили автомобиль и попросили водителя предоставить права и документы на машину.

Обвиняемый вместо требуемых документов дал сотруднику полиции не менее двух банкнот номиналом в 50 евро, чтобы тот не принимал решение о начале административного процесса и штрафе.

Обвиняемый своей вины не признает.

Уголовное дело передано для рассмотрения Рижском городскому суду.

За такое преступление грозит лишение свободы на срок до пяти лет, кратковременное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф, начиная с 10 минимальных зарплат, что в данный момент составляет 5000 евро.

Прокуратура отмечает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.