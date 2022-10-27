Фото "подготовки Украиной грязной бомбы" оказалось фейком РФ

Запад считает, что Москва ищет повод для эскалации

23 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу обзвонил своих коллег из Франции, Турции, Великобритании и США и предупредил их о том, что Украина якобы готовит провокацию с использованием "грязной бомбы" - боеголовки или снаряда, начиненного радиоактивными веществами или отходами. Российское оборонное ведомство тогда публично не подкрепило свои опасения какими-либо доказательствами.

Украина решительно отвергла эти обвинения, назвав их "опасной ложью". Президент Зеленский написал в Telegram, что "если кто-то и может применить ядерное оружие в нашей части Европы, то это лишь один субъект - и этот субъект как раз и приказал товарищу Шойгу куда-то там звонить". Киев пригласил инспекторов МАГАТЭ посетить страну, чтобы убедиться, что никакую "грязную бомбу" в Украине не делают.

Главы МИД США, Франции и Великобритании совместно заявили, что слова Шойгу о намерении Киева дискредитировать Москву взрывом ядерной бомбы "однозначно не соответствуют истине". "Мир увидит насквозь любую попытку использовать это утверждение в качестве предлога для эскалации", - подчеркнули они. Такое же мнение - о том, что Москва пытается использовать эти обвинения в качестве предлога для эскалации конфликта - выразил и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

РФ провела тренировку с использованием ядерного оружия