Вера Брежнева даст первый камерный концерт в Риге

В этот вечер всех ждет особенная концертная программа после долгого перерыва. Хиты и новые песни в теплой камерной атмосфере уютного зала, которая подарит тепло и душевность.

VERA: "Каждый благотворительный концерт в Европе - это не только дополнительный повод напомнить всему миру, что людям из Украины нужна помощь, но и возможность работать самой, чтобы помогать. Жду с нетерпением нашу встречу, приглашаю разделить со мной этот вечер".

Цель этого концерта - помочь Международному центру поддержки женщин и детей "Город Добра", который Вера опекает на протяжении последних месяцев. Все, кто хочет помочь, но не имеет возможности посетить концерт в Риге, может подключиться к сбору средств по ссылке.

Билеты на концерт VERA можно приобрести на сайте ticketshop.lv.

Вера Брежнева Фото: Пресс-фото