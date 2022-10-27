Видео ⟩ Савичева во время концерта разбила музыканту голову

Юлия Савичева рассказала поклонникам об инциденте, который произошел на одном из ее последних концертов: "На концерте в Турции произошло то, чего я даже не могла представить... На протяжении многих лет во время концерта от переизбытка эмоций я скидываю туфли и ухожу в разнос. В этот раз не обошлось без последствий".