35-летняя Юлия Савичева до крови разбила голову гитаристу во время концерта в Турции.
Видео ⟩ Савичева во время концерта разбила музыканту голову
Юлия Савичева рассказала поклонникам об инциденте, который произошел на одном из ее последних концертов: "На концерте в Турции произошло то, чего я даже не могла представить... На протяжении многих лет во время концерта от переизбытка эмоций я скидываю туфли и ухожу в разнос. В этот раз не обошлось без последствий".
В Турции все пошло не по сценарию. Савичева скинула обувь и нечаянно попала каблуков в своего гитариста. Музыкант отработал концерт, хотя у него долго шла кровь. После выступления ему оказали помощь. Жизни музыканта ничто не угрожает. Травма оказалась поверхностной, но могла закончиться иначе, если бы удар пришелся в область виска.
Поклонники посоветовали Юлии Савичевой советовали не надевать на концерты такую опасную обувь.
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