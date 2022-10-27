В некоторых домах RNP у каждой квартиры появились мусорники. Что происходит?

Как RUS TVNET сообщили в Rīgas namu pārvaldnieks, в рамках пилотного проекта планируется исследовать привычки жителей по сортировке биоотходов, а также предложить альтернативный метод, чтобы способствовать сортировке.

Начиная с середины октября клиенты некоторых домов RNP получат специальные комплекты для сортировки биологических отходов, в которые входят предусмотренный для сортировки контейнер и биоразлагаемые пакетики, что сделает сортировку удобнее.

В проекте примут участие 4000 рижан из разных микрорайонов Риги. В рамках пилотного проекта важно проверить, будут ли способствовать эти пакетики увеличению объема сортированных биологически разлагаемых отходов и улучшению качества сортировки.

В RNP отмечают, что сортировка мусора не только благоприятно влияет на окружающую среду, но и позволяет значительно сэкономить. Сейчас обеспечиваются возможности сортировать стекло, металл, пластик, бумагу, текстиль и биологически разлагаемые отходы, или биоотходы.

Именно последние обычно нужно помещать в контейнеры без пакетиков, так как иначе содержимое контейнера считается несортированными бытовыми отходами.

"Наши клиенты выражают большой интерес к возможностям сортировки. Сейчас мы вместе решаем, как сортировать больше и точнее, а не то, нужно ли вообще сортировать отходы. Уже сейчас во всех домах RNP ведется активная сортировка отходов всех групп, однако мы видим, что объемы сортировки биоотходов могут быть значительно выше. Поэтому вместе с партнерами по сотрудничеству предлагаем альтернативный вид сортировки, в частности, с использованием биоразлагаемых пакетиков", - заявил председатель правления RNP Роналд Нейманис.

Доступные данные свидетельствуют, что сортировка биоотходов происходит в недостаточном объеме. Из всех бытовых отходов в Риге всего 2% составляют сортированные биоотходы, однако исследования свидетельствуют, что они достигают 35% от общего количества бытового мусора. Есть еще много возможностей сортировать больше и эффективнее. В свою очередь,

опыт других стран свидетельствует, что возможность сортировать биоотходы в пакетиках улучшает объем и качество сортировки.

Важно помнить, что биоотходы в биоконтейнер можно выбрасывать не в любых пакетах - для этого предусмотрены только биоразлагаемые пакетики, подходящие для компоста.