Предсвадебная фотосессия Ольги и Каспара Камбалы

Галерея: Каспар и Ольга Камбала в свадебных нарядах

Напомним, кольцами пара обменялась год назад во время ковида, когда масштабные торжества были невозможны, поэтому церемония бракосочетания проходила в уединении - вдвоем.

Теперь пара готова это исправить и снова пережить день свадьбы - причем в лучших традициях бракосочетаний. И с предсвадебной фотосессией, и с мальчишником у Каспара.

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