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Предсвадебная фотосессия Ольги и Каспара Камбалы

rus.tvnet.lv
Предсвадебная фотосессия Ольги и Каспара Камбалы
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Каспар и Ольга Камбала
Каспар и Ольга Камбала Фото: publicitātes

Звезды шоу Slavenības. Bez filtra ("Знаменитости. Без фильтра") Ольга и Каспар Камбала решили второй раз сыграть свадьбу, организовав вечеринку в кругу друзей. Перед важным событием они устроили фотосессию.

Галерея: Каспар и Ольга Камбала в свадебных нарядах

Напомним, кольцами пара обменялась год назад во время ковида, когда масштабные торжества были невозможны, поэтому церемония бракосочетания проходила в уединении - вдвоем.

Теперь пара готова это исправить и снова пережить день свадьбы - причем в лучших традициях бракосочетаний. И с предсвадебной фотосессией, и с мальчишником у Каспара. 

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