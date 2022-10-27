Звезды шоу Slavenības. Bez filtra ("Знаменитости. Без фильтра") Ольга и Каспар Камбала решили второй раз сыграть свадьбу, организовав вечеринку в кругу друзей. Перед важным событием они устроили фотосессию.
Предсвадебная фотосессия Ольги и Каспара Камбалы
Предсвадебная фотосессия Ольги и Каспара Камбалы
Галерея: Каспар и Ольга Камбала в свадебных нарядах
Напомним, кольцами пара обменялась год назад во время ковида, когда масштабные торжества были невозможны, поэтому церемония бракосочетания проходила в уединении - вдвоем.
Теперь пара готова это исправить и снова пережить день свадьбы - причем в лучших традициях бракосочетаний. И с предсвадебной фотосессией, и с мальчишником у Каспара.
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