Верховный суд Латвии в четверг, 27 октября, оставил без изменения решение Рижского окружного суда от 24 марта прошлого года, отклонившего иск бывшего президента Банка Латвии Илмара Римшевича о взыскании заработной платы в сумму более 151 000 евро, сообщает LETA.
Бывший президент Банка Латвии проиграл иск о взыскании 151 000 евро
Верховный суд признал обоснованным вывод окружного суда о том, что Римшевич "после отстранения от исполнения своих обязанностей, не продолжает свою работу и есть основание не выплачивать ему зарплату".
Верховный суд в решении указал, что положения Закона о труде также распространяются на истца, находившегося на особом положении.
Заключение суда апелляционной инстанции о том, что истец отстранен от работы в соответствии с положениями статьи 58 части 1 Закона о труде без выплаты заработной платы за период отстранения, признано правильным.
Кроме того, в соответствии с частью второй статьи 58 Закона о труде работодатель обязан отстранить работника от работы, если в случаях, предусмотренных нормативными актами, этого требует уполномоченный на то государственный орган. Если распоряжение работодателя об отстранении правомерно, то нет оснований требовать от него выплаты заработной платы.
В постановлении Верховного суда сделан вывод о том, что обязанности члена Совета Банка Латвии и члена Совета Европейского центрального банка не могут выполняться самостоятельно, а являются частью обязанностей президента Банка Латвии. За выполнение всех обязанностей соискателю полагается единый оклад. Таким образом, право Римшевича на зарплату было основано на его должности президента Банка Латвии.
По рассматриваемому делу Римшевич подал иск к Банку Латвии, требуя взыскать с банка невыплаченную заработную плату за период с февраля 2018 года по февраль 2019 года в размере 151 704 евро.
Уже сообщалось, что уголовное дело о даче взятки в отношении Илмара Римшевича находится на рассмотрении Рижского окружного суда в Юрмале.
Как сообщалось, 20 августа KNAB провело обыск в доме Римшевича. Адвокат Римшевича Нормунд Дулевскис ранее сообщил, что возбуждено уголовное дело в связи с тем, что Римшевич вместе с лицом, обозначенным адвокатом как У. Т., возможно, встречались и обсуждали, как незаконно добиться отказа бывшего крупнейшего акционера Trasta komercbanka Игоря Буймистерса от прежних показаний и склонить к новым, более благоприятным для Римшевича. Аббревиатурой был обозначен бизнесмен Угис Таборс.
Недавно умерший Буймистерс был одним из главных свидетелей обвинения Римшевича в деле, рассматриваемом в настоящее время в суде первой инстанции. Это дело о взяточничестве, в котором обвиняемыми являются Римшевич и бизнесмен Марис Мартинсонс.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!