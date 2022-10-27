Бывший президент Банка Латвии проиграл иск о взыскании 151 000 евро

Верховный суд признал обоснованным вывод окружного суда о том, что Римшевич "после отстранения от исполнения своих обязанностей, не продолжает свою работу и есть основание не выплачивать ему зарплату".

Верховный суд в решении указал, что положения Закона о труде также распространяются на истца, находившегося на особом положении.

Заключение суда апелляционной инстанции о том, что истец отстранен от работы в соответствии с положениями статьи 58 части 1 Закона о труде без выплаты заработной платы за период отстранения, признано правильным.

Кроме того, в соответствии с частью второй статьи 58 Закона о труде работодатель обязан отстранить работника от работы, если в случаях, предусмотренных нормативными актами, этого требует уполномоченный на то государственный орган. Если распоряжение работодателя об отстранении правомерно, то нет оснований требовать от него выплаты заработной платы.