Видео ⟩ Полиция остановила автомобиль: найдено оружие и наркотики

Однажды ночью в окрестностях Упеслеяс несколько мужчин ехали на машине по тихим улицам. В автомобиле были спрятаны запрещенные вещества и опасные предметы. Компании очень не повезло, потому что именно там они встретили полицейский патруль.

Мужчины, казалось, вообще не понимали, где они находятся. Один из пассажиров машины во время допроса стоял, изо всех сил пытаясь не уснуть.

Задержанные сочиняли различные лживые истории, чтобы скрыть свои истинные намерения и действия.

В машине под ковром водительского сиденья был спрятан небольшой пакетик с белым порошком. Что в нем было - пояснит экспертиза. На сиденье автомобиля были брошены части огнестрельного оружия.

Видео: Сюжет программы Degpunktā на латышском языке