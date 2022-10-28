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Тепло, но не сухо: синоптики о погоде в пятницу

rus.tvnet.lv/LETA
Тепло, но не сухо: синоптики о погоде в пятницу
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Туман в Риге
Туман в Риге Фото: Jānis Škapars/TVNET

В пятницу, 28 октября, погода в Латвии будет облачной, прогнозируют синоптики.

Ожидается туман, изморось, в большинстве регионов страны пройдут дожди.

Будет дуть слабый и умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха составит +11...+15 градусов.

В Риге ожидается облачная и дождливая погода, температура воздуха составит около +13 градусов.

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