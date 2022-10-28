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Видео ⟩ Когда-то Киселев с любовью говорил о работе в Украине. И носил ирокез

rus.tvnet.lv
Когда-то Киселев с любовью говорил о работе в Украине. И носил ирокез
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Дмитрий Киселев
Дмитрий Киселев Фото: скриншот с youtube.com

В архивном видео пропагандист телеканала "Россия 1" Дмитрий Киселев с любовью рассказал о работе на украинском телеканале ICTV. На видео обратило внимание издание Medialeaks.

В ролике - еще молодой Киселев с ирокезом говорит, что за год работы "почувствовал себя украинцем" и как ему нравится работать на украинском телевидении.

В начале нулевых Дмитрий Киселев работал на украинском канале ICTV до истечения контракта в 2006 году, пишет издание.

"Я почувствовал себя более украинцем, я почувствовал себя своим. Я почувствовал, что я вполне самостоятельная часть украинского пейзажа", - отвечает Киселев на один из заданных ему вопросов. 

Он также добавляет: "Я думал, что это будет просто контракт, просто работа, и приводил разные аналоги, как работают люди разных национальностей, скажем, на CNN. Но получилось, что для меня это не контракт, а любовь".

Видео: Киселев о работе в Украине

Дмитрий Киселев - российский телеведущий и пропагандист. С 2013 года - генеральный директор агентства "Россия сегодня". С марта 2014 года за поддержку войны в Украине находится под персональными санкциями Европейского союза.

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