Россия все больше стремится отгородиться от окружающего мира и стать замкнутой, самодостаточной крепостью. Это один из самых важных посылов российских пропагандистских передач прошлой недели. Российские пропагандисты подчеркивают, что страна должна как можно скорее разорвать все экономические связи с "сатанинским" Западом. Эти тенденции добровольного изоляционизма особенно усилились после принятия Генеральной Ассамблеей ООН резолюции, в которой 90% стран выразили свое осуждение аннексии ряда территорий Украины Россией. Это послание местной общественности о том, что "нам этот развратный Запад не нужен".
За занавесом: России угрожают и страны Балтии, и Финляндия
При этом кремлевские идеологи и ангажированные эксперты высказали мнение, что Украина, - безусловно, под руководством США - готовит различные провокации, начиная от возможного применения "грязной бомбы" и заканчивая подрывом Каховской дамбы, поэтому у России должна быть разработана стратегия реагирования на такие действия. Подобные часто повторяющиеся заявления вызывают опасения, что страна-агрессор готовится к каким-то жестоким терактам, чтобы объявить их «превентивными действиями» на возможные провокации со стороны украинцев. Также всю прошедшую неделю пропагандисты не переставали рассказывать, насколько ответственно и гуманно ведет себя Россия при «эвакуации» или, другими словами, депортации мирных жителей Херсонщины.
Украину уже превентивно обвиняют в спланированных преступлениях
Россия пытается как для местных нужд, так и в глазах международного сообщества все больше дискредитировать Украину. Эти усилия преследуют две цели: удержать Запад от оказания военной помощи Украине и создать оправдание любым действиям России. Так, например, министр обороны России Сергей Шойгу на прошлой неделе связался с несколькими министрами обороны стран НАТО, утверждая, что Украина собирается применить "грязную бомбу", чтобы затем обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения. Также официальная Москва предупреждает о возможности применения Украиной химического оружия. По данным Американского института изучения войны (ISW), ни США, ни другие западные страны не видят никаких оснований для подобных заявлений России.
Также всю прошедшую неделю пропагандисты говорили, что украинцы попытаются взорвать Каховскую дамбу. Тем временем ISW сообщает, что именно российские силы попытаются взорвать дамбу Каховской ГЭС, чтобы прикрыть свой уход и помешать украинцам преследовать их вглубь оккупированной Россией Херсонской области.
По данным ISW, российские власти могут считать, что взрыв дамбы создаст буферную зону вокруг восточной части Херсонской области, что не позволит Украине приблизиться к артиллерии оккупированного Россией Крыма. В то же время ISW подчеркивает, что Россия обязательно обвинит Украину в атаке на дамбу.
Россия должна стать сверхмилитаризованной
Наряду с подобными измышлениями об «опасных действиях» Украины российские пропагандисты говорят о том, что весь западный мир сговорился против России и хочет ее уничтожить, поэтому она находится под угрозой по всей своей границе. России угрожают страны Балтии и Финляндия, она сталкивается с угрозами в Центральной Азии, на Кавказе и даже в Арктике. Поэтому главная задача России на ближайшие 30 лет - стать сверхмилитаризованным государством и крепостью. По мнению некоторых российских идеологов, путь России заключается в том, чтобы пойти по стопам Северной Кореи.
Тем временем депутат российской Думы и высокопоставленный военный Андрей Гурулёв произнес откровенно ненавистническую речь против Запада: "Когда вы смотрите на темноту в украинских городах, оставшихся без электричества, не забывайте, что-то же самое может случиться и с вами, ракеты "Искандер" и до вас могут долететь". Гурулёв также подчеркнул, что ядерное оружие было создано советским народом, в настоящее время российским народом, для защиты своей Родины, и оно будет использоваться для этой цели.
Что разрешено России, запрещено Украине
Говоря об атаках российских беспилотников на Киев, ведущие пропагандистской программы "60 минут" Ольга Скабеева и Евгений Попов радостно заявили, что это был ответ на украинские удары по Белгороду в России. Более пяти минут беззастенчиво демонстрировались кадры разрушения столицы Украины. Командир сепаратистского батальона «Восток» Александр Ходаковский признался в программе, что массированные запуски дронов и ракет по украинским городам были не только актом мести, но и важной военной помощью российской армии. В то же время глава Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс ранее заявил, что эти удары бессмысленны с военной точки зрения и ничего не меняют в ходе войны.
Это косвенно признают и участники пропагандистских программ - действующие и бывшие военнослужащие разного калибра, которые подчеркивают, что удары по критической инфраструктуре Украины, в первую очередь по сетям энергоснабжения, наносятся для того, чтобы ввести страну в состояние коллапса и создать абсолютную неуверенность и страх в украинском обществе.
Излишне говорить, что эта риторика полна лицемерия и двойных стандартов. А именно, любые нападения украинской армии на инфраструктуру оккупированных Россией территорий пропагандисты объявляют направленными против мирного населения и чуть ли не военными преступлениями, а свои попытки оставить Украину без электричества и тепла на зиму считают абсолютно законной тактикой ведения войны. На подконтрольных украинцам территориях гражданской инфраструктуры нет, так как она носит двойственный, в том числе военный, характер, а на оккупированных Россией территориях абсолютно вся инфраструктура считается гражданской, и нацеливание на нее расценивается как терроризм.
Несуществующие, но отличные иранские беспилотники
Что касается беспилотников, которые, как не сомневаются западные аналитики, были поставлены Ираном, то официально Россия этого не подтверждает. В то же время так называемые военные корреспонденты и военнослужащие высоко оценивают точность иранских беспилотников и осуждают любые международные санкции против ближневосточной страны. С другой стороны, разные политологи говорят о том, насколько отлично было бы России сотрудничать с Ираном, что стало бы сильным ударом по США и всему Западу. Пропагандисты не перестают повторять, насколько неоправданны международные санкции против Ирана. Так что, с одной стороны, официально не признается, что Иран поставлял беспилотники в Россию, а с другой - рассказывается, насколько качественным и точным является производимое этой страной оружие.
В этом контексте возникает еще один интересный момент. Российские идеологи с большим воодушевлением восприняли известие о том, что Израиль отказался поставлять оружие Украине, так как опасаются, что оно может оказаться у Ирана. В устах пропагандистов этот израильский аргумент становится неопровержимым доказательством их повторяемой мантры о том, что Украина продает поставляемое ей западное оружие на черном рынке.
Депортации гражданских лиц
Россия - одно из самых правовых государств мира, которое в первую очередь заботится о жизни мирных жителей во время войны. Так оценивают пропагандисты решение об эвакуации (депортации) людей из Херсонской области, которую, скорее всего, украинцы попытаются отвоевать. Между тем ISW заявил: "Россия продолжает массовые насильственные депортации украинцев, что может быть преднамеренной кампанией этнической чистки в дополнение к явным нарушениям Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него". 14 октября российский вице-премьер Марат Хуснулин заявил, что несколько тысяч детей из Херсонской области "уже находятся в других регионах России, отдыхают в домах отдыха и детских лагерях". Российские власти открыто признают, что дети из оккупированных областей Украины передаются на усыновление российским семьям таким способом, который может быть нарушением указанной конвенции.
Следует отметить, что все российские военные корреспонденты и военные аналитики признают, что наиболее напряженная обстановка на фронте именно под Херсоном, а также подчеркивают, что русским, возможно, придется потерять эту область. В связи с этим Христо Грозев, военный аналитик центра журналистских расследований Bellingcat, заявил: "Генерал Суровикин готовит российское общественное мнение к потере Херсона. Оправдания, в том числе такие: "Киев может применить запрещенное оружие, мы не можем себе позволить подвергать население опасности, предстоят тяжелые решения". Для подбадривания общественности утверждается, что украинцы сосредоточили все свои силы на херсонском направлении, поэтому на других направлениях у них будут только потери или по крайней мере, не будет возможности атаковать. В то же время аналитики ISW отмечают, что наступление ВСУ может продолжаться и на других направлениях.
Мишенью западного ядерного оружия является Путин
Пропагандист Владимир Соловьев в своей программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" все активнее высказывает мысль о том, что война ведется с террористической организацией, которой является украинское государство. При этом, разумеется, с новой силой звучит риторика о "священной" отечественной войне против НАТО, которая является вопросом существования России, "быть или не быть".
Надо сказать, что российские идеологи очень болезненно восприняли ежегодные учения НАТО по ядерному реагированию Steadfast Noon, когда до 60 самолетов участвовали в учебных полетах над Бельгией, Северным морем и Великобританией. Для пропагандистов это служило идеологическим доказательством и орудием убеждения российской общественности в том, что именно НАТО и особенно США хотят ядерной войны и готовы применить ядерное оружие.
Пропагандисты также ложно утверждали, что это были внеочередные учения, в которых разыгрывался сценарий ядерного удара по России. Это не соответствует действительности, потому что такой сценарий на учениях не разыгрывался, более того, учения ежегодные и в пресс-релизе НАТО указано, что они "не связаны ни с какими текущими событиями в мире". Однако это не помешало Соловьеву говорить о том, что эти учения являются наглядным доказательством стремления Запада применить ядерное оружие против России и, по мнению США, первой легитимной целью является президент России Владимир Путин.
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