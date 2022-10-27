За занавесом: России угрожают и страны Балтии, и Финляндия

Несуществующие, но отличные иранские беспилотники

Что касается беспилотников, которые, как не сомневаются западные аналитики, были поставлены Ираном, то официально Россия этого не подтверждает. В то же время так называемые военные корреспонденты и военнослужащие высоко оценивают точность иранских беспилотников и осуждают любые международные санкции против ближневосточной страны. С другой стороны, разные политологи говорят о том, насколько отлично было бы России сотрудничать с Ираном, что стало бы сильным ударом по США и всему Западу. Пропагандисты не перестают повторять, насколько неоправданны международные санкции против Ирана. Так что, с одной стороны, официально не признается, что Иран поставлял беспилотники в Россию, а с другой - рассказывается, насколько качественным и точным является производимое этой страной оружие.

В этом контексте возникает еще один интересный момент. Российские идеологи с большим воодушевлением восприняли известие о том, что Израиль отказался поставлять оружие Украине, так как опасаются, что оно может оказаться у Ирана. В устах пропагандистов этот израильский аргумент становится неопровержимым доказательством их повторяемой мантры о том, что Украина продает поставляемое ей западное оружие на черном рынке.

Депортации гражданских лиц