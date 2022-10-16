Видео ⟩ "За занавесом": Пропагандисты призывают россиян не отчаиваться

В свою очередь, ведущий эксперт центра аналитической журналистики Bellingcat Христо Грозев пишет, что полностью согласен с высказыванием в социальных сетях некоего российского пропагандиста: "Самое глупое, что сейчас можно сделать, это начать успокаивать страну, уверяя, что ничего страшного не произошло. Произошло. Да, мост обрушен не полностью, да, он подлежит восстановлению, да, будут задействованы другие логистические цепочки через освобожденные территории. Но кто теперь будет гарантировать их безопасность? В случившемся есть несколько аспектов. Во-первых, хохлы, используя типичную террористическую тактику, нанесли удар по символу. Крымский мост - это символ того, что полуостров надежно пришит к матери-России и ничто его от нее не оторвет. Но, в отличие от предыдущих атак по Крыму, эту информационной перемогой (укр. - "победа", прим.ред.) назвать язык не поворачивается. Потому что, во-вторых, Крымский мост в наше время - это прежде всего военная логистика, которая снабжает нашу группировку на херсонском направлении. На фоне и так не очень благополучного положения под Херсоном теракт можно рассматривать как последний штрих перед штурмом областного центра. А дальше - поход на Запорожье и Крым".