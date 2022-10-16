Постыдные потери российской армии в Херсонской области и в других местах в Украине значительно остудили накал агрессии кремлевских пропагандистов в российских телепередачах. Интересно, что при этом пропагандисты, в том числе так называемые военные корреспонденты, гораздо более открыто высказываются в Telegram-каналах и других социальных сетях, где позволяют себе поныть о неудачах армии и покритиковать генералов. Однако на государственных телевизионных каналах доминирует посыл: ситуация сложная, но скоро прибудут мобилизованные и технические резервы, и она улучшится. Из официальных СМИ звучат замечания о том, что не следует критиковать армию во время войны, потому что это все равно что лить воду на мельницу врага, а пропагандист и ведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева неустанно повторяет, что "в этих обстоятельствах уныние - это грех".
Видео ⟩ "За занавесом": Пропагандисты призывают россиян не отчаиваться
Наряду с неудачами на фронте пропагандисты активно обсуждают угрозу ядерной войны. Несмотря на то что применением ядерного оружия до сих пор угрожал только хозяин Кремля Владимир Путин, пропагандисты делают ложные утверждения о том, что такие угрозы исходят от США. Но и здесь произошел некий перелом: теперь говорится не столько о "коллективном Западе" как корне зла, сколько отмечается, что противостояние происходит непосредственно с США. Следует напомнить, что Соединенные Штаты, а не Европа, исторически являлись главным врагом в глазах российского общества со времен холодной войны, и разжечь чувство ненависти к ним чрезвычайно легко. Правда, одновременно хватает и утверждений о том, что именно Европа во главе с Германией в настоящее время "танцует вальс с фашистской идеологией".
Украину называют террористической страной
Взрывы на Крымском мосту в минувшую субботу, 8 октября, в результате которых он частично обрушился, широко обсуждались в воскресенье, 9 октября, в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым", где было заявлено, в том числе со ссылкой на президента РФ Владимира Путина, что инцидент на Крымском мосту следует считать терактом, а Украину объявить террористической страной. Поражает лицемерность подобных заявлений, поскольку именно пропагандисты неустанно призывали к практике терроризма, уничтожению гражданской инфраструктуры Украины и обрезанию стране электричества, попутно утверждая, что в военное время никаких объектов гражданской инфраструктуры вовсе нет. Отсюда следует, что разрушение украинской инфраструктуры приветствуется, поскольку является легитимной целью, а нападения украинцев на российскую инфраструктуру - это уже терроризм.
Показательно, что один из главных пропагандистов Соловьев в связи с подрывом Крымского моста разразился вспышками негодования: как могли такое допустить охраняющие мост спецслужбы. Другие участники его программы заявили, что украинцы намеренно атакуют российские символы, чтобы сломить "героический дух" российского общества. Соловьев также сослался на слова Ленина о том, что "войну надо вести по-настоящему или ее совсем не вести", и призвал к нанесению серии массированных ударов по критически важной инфраструктуре Украины.
Видео: Фрагмент передачи с Владимиром Соловьевым
Между тем американский Институт изучения войны (ISW) пишет: "Взрывы на Крымском мосту в сочетании с недавними неудачами российских военных и частичной мобилизацией вызвали прямую критику президента России Владимира Путина и Кремля со стороны российского провоенного националистического сообщества". Как отмечают аналитики ISW, некоторые блогеры высказались о том, что Путин должен отомстить за взрыв на мосту через Керченский пролив, чтобы его молчание не было воспринято как слабость. Прямая критика Путина со стороны этого сообщества практически беспрецедентна. Микроблогеры продолжают выражать полную поддержку целям Путина на Украине и до сих пор перекладывали вину за неудачи на российское военное командование или министерство обороны России. Нынешняя критика российского президента из провоенного лагеря, по мнению ISW, может свидетельствовать о растущих сомнениях в способности Путина достичь обещанной "денацификации" Украины. ISW также упоминает, что журналист газеты "Комсомольская правда" и российский полковник запаса Виктор Баранец списал ответственность за взрыв на Крымском мосту на российские спецслужбы, которые он назвал предателями.
В свою очередь, ведущий эксперт центра аналитической журналистики Bellingcat Христо Грозев пишет, что полностью согласен с высказыванием в социальных сетях некоего российского пропагандиста: "Самое глупое, что сейчас можно сделать, это начать успокаивать страну, уверяя, что ничего страшного не произошло. Произошло. Да, мост обрушен не полностью, да, он подлежит восстановлению, да, будут задействованы другие логистические цепочки через освобожденные территории. Но кто теперь будет гарантировать их безопасность? В случившемся есть несколько аспектов. Во-первых, хохлы, используя типичную террористическую тактику, нанесли удар по символу. Крымский мост - это символ того, что полуостров надежно пришит к матери-России и ничто его от нее не оторвет. Но, в отличие от предыдущих атак по Крыму, эту информационной перемогой (укр. - "победа", прим.ред.) назвать язык не поворачивается. Потому что, во-вторых, Крымский мост в наше время - это прежде всего военная логистика, которая снабжает нашу группировку на херсонском направлении. На фоне и так не очень благополучного положения под Херсоном теракт можно рассматривать как последний штрих перед штурмом областного центра. А дальше - поход на Запорожье и Крым".
Видео: Фрагмент передачи с Владимиром Соловьевым
Атакованы украинские города
После взрывов на Крымском мосту утром 10 октября стало известно об обстрелах Россией нескольких украинских городов, в том числе Киева. Глава Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сартс так комментирует это: "В последние месяцы Россия очень экономила свои высокоточные ракеты. Сегодня израсходовала как минимум 100 (не)высокоточных ракет без какого-либо военного эффекта. Поэтому не вызывает сомнений, кто отдавал приказы о нападении и кому Крымский мост был очень важен".
Грозев в этой связи отмечает следующее: "Россия уже энную ночь подряд продолжает уничтожать жилые дома в Запорожье. Это явно не что иное, как терроризм – действия, явно не имеющие военной легитимности".
"Утро тяжелое, - заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в понедельник утром, добавив, что российские удары затронули энергетические объекты в 12 регионах по всей стране. - Они желают паники и хаоса, хотят уничтожить нашу энергосистему. Они безнадежны".
Русские ждут подкрепления
Всю прошлую неделю, которая началась с больших потерь русской армии на херсонском направлении, "военные корреспонденты", не отрицая потерь, пытались убедить общественность в том, что ничего страшного не произошло, что война точно не проиграна. Прозвучали смехотворные заявления о том, что без малого 20 территорий, потерянных в Херсонской области, не имеют стратегического значения и все люди с них бежали. При этом пропагандисты были вынуждены признать, что стратегическая инициатива на стороне украинцев и ближайшие две недели будут очень тяжелыми. Утверждалось, что с прибытием призывников численностью около 300 000 человек ход войны изменится, и русские добьются большего успеха. В этой связи уместно вспомнить уже не раз прозвучавшие предположения аналитиков западных стран, в том числе Сартса, о том, что слабо оснащенные и плохо обученные мобилизованные силы не изменят хода войны и не повысят боеспособность и эффективность русской армии.
В выходные "военные корреспонденты" уже сообщали о "стабилизации" фронта, что оказалось довольно поспешным заявлением. Сартс по этому поводу 7 октября написал: "Россия проиграет эту войну. В данный момент это неизбежно. Атаки, предпринятые Украиной, будут продолжаться, у России нет ни техники, ни командиров, ни припасов для противодействия. Все, что известно о мобилизации, показывает, что она положение не спасет, возможно, даже ухудшит".
ISW сообщил 9 октября, что украинские силы продолжают продвигаться к востоку от реки Оскол в направлении Луганской области и вошли в Стельмаховку (примерно в 18 км к западу от Сватово). Русские войска тем временем безуспешно атаковали Бурдак в Харьковской области, а украинские источники сообщают о том, что российские оккупационные власти вывозят свои семьи из Херсонской области в Крым и из Старобыльска в Луганск.
Видео: Фрагмент передачи на "РТР Планета"
Готовятся убийства оппозиционеров
Для российских пропагандистов "медом" оказалась статья в газете "New York Times", в которой некий источник из Центрального разведывательного управления США слил информацию о том, что Украина несет ответственность за смерть Дарьи Дугиной, дочери русского фашистского идеолога Александра Дугина. Пропагандисты тут же заявили, что этим также подтверждается, что подводные взрывы в системе "Nord Stream" - не дело рук России и все претензии к России сфабрикованы. По мнению пропагандистов, упомянутое заявление анонимного источника из США также является очередным доказательством того, что Россия никоим образом не отвечает и за отравление Сергея Скрипаля и Александра Литвиненко. Объявление о смерти Дугиной, конечно, стало еще одним поводом для последовавших истерических обвинений Украины в терроризме, который она осуществляет по инструкции США. Пропагандисты также поспешили заявить, что вскоре можно ожидать убийства российских оппозиционеров, в которых США попытаются обвинить Россию. Как сообщается, в особой опасности находится оппозиционер Илья Пономаренко.
Газовый шантаж продолжается
Кремлевские идеологи триумфально сообщают о решении ОПЕК сократить добычу нефти, что неизбежно приведет к росту цен. Решение послужило поводом для пропагандистов утверждать, что большинство третьих стран на стороне России и не поддерживают Запад. В качестве положительного примера приводится Саудовская Аравия, благодаря которой было принято решение о сокращении добычи нефти. Также россияне неоднократно заявляли, что усилия Евросоюза (ЕС) по регулированию цен на газ приведут к отказу России от поставок газа в Европу, что, по их мнению, вызовет экономический коллапс ЕС.
Пропагандисты до сих пор пытаются убедить российскую общественность в том, что страна проживет и без западных денег за поставки природного газа, в то время как Европа без российских энергоресурсов обойтись не сможет. Различные "экономисты" утверждают, что у России имеются экспортные пути для продажи природного газа третьим странам, например, Индии, так что потеря европейского рынка не критична. Правда, замалчивается информация о том, что третьи страны платят за российский природный газ на 30% меньше, чем Европа, а это значительно снижает доходы России.
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