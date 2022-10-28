Начался прием заявок на участие в хакатоне космических технологий Act In Space

Он также делится важными правилами участия в хакатоне, которые нужно соблюдать для того, чтобы этот опыт был успешным.

Главное, не стесняться, в случае необходимости просить помощь у менторов, и, конечно, мыслить творчески и стараться посмотреть на ситуацию, в которой оказался, с другой стороны. Всем участникам команды также нужно быть на "ты", несмотря на возраст.

"Большая проблема в том, что мы очень стеснительные. Работая ментором, я вижу, что команды крайне неохотно используют возможность попросить помощь. В других странах так не делают, но у нас есть что-то вроде карусели - когда не команда обращается к ментору, а ментор сам приходит к командам", - рассказывает член правления Латвийской ассоциации космической индустрии.

Команде-победителю хакатона в качестве приза достанется оплачиваемая министерством образования и науки поездка на международный финал Act in Space, который состоится во Франции, в Каннах 14 февраля 2023 года. Одновременно, международная платформа коммерциализации науки Commercialization Reactor обеспечит победителей помощью менторов, чтобы как можно лучше подготовиться к финалу. Главный приз - полет в невесомости, который предоставит компания Airbus, предусмотрены и другие ценные призы. Подробнее о хакатоне.

Хакатон в пятый раз организует Национальное космическое агентство Франции в сотрудничестве с Европейским Космическим агентством и его сетью бизнес-инкубаторов. Хакатон поддерживают такие компании, как Airbus и AirZero G. Организаторы латвийского полуфинала: Латвийское агентство инвестиций и развития, Латвийская ассоциация космической индустрии и Министерство образования и науки, а также Commercialization Reactor.

Финансирование для проведения хакатона в Латвии выделено из Европейского фонда регионального развития в рамках проекта "Программа мотивации инноваций" (номер проекта1.2.2.2/16/I/001).