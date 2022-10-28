19 ноября 2022 года в 80 городах 40 стран мира одновременно будет проходить международный 24-часовой хакатон Act in Space, в котором приглашаются принять участие и представители Латвии - энтузиасты технологий, студенты, предприниматели и другие заинтересованные лица, информирует член правления Латвийской ассоциации космической индустрии Лев Лапкис.
Начался прием заявок на участие в хакатоне космических технологий Act In Space
Международный хакатон состоится уже в пятый раз, а в Латвии хакатон в четвертый раз проводит Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA) в сотрудничестве с Латвийской ассоциацией космической индустрии и Министерством образования и науки. Зарегистрированным до 19 ноября командам нужно будет выбрать одну из 46 задач или проблем, которую они собираются решить. Затем в течение 24 часов нужно будет попытаться осуществить свою идею.
По словам Лапкиса, это вовсе не означает, что нужно построить спутник - задача продемонстрировать хорошую концепцию с бизнес-моделью и потенциальными областями применения. В идеале команды могут создать и работающий прототип, однако это не обязательно.
"Такого рода хакатоны приносят существенную пользу обществу, потому что многие технологии, которые поначалу были разработаны для космических нужд затем успешно использовались и здесь, на Земле. Например, GPS или система глобального позиционирования, которой сейчас оснащены все смартфоны, или особо прочные материалы, такие, как титан", - подчеркивает директор департамента технологий Латвийского агентства инвестиций и развития Никита Казакевич.
По его словам, на примере космической отрасли прекрасно можно увидеть возможность переноса технологий.
"Это часть так называемой "умной" экономики, к чему стремится и Латвия", - добавляет Казакевич.
Победители национального этапа получат путевку в финал, который пройдет во Франции, где они поборются с другими командами за главный приз – полет в невесомости в тех же условиях, в каких тренируются европейские космонавты. Столь же ценной будет и возможность встретиться с опытными экспертами космической отрасли или потенциальными инвесторами.
Регистрация для участия в хакатоне открыта до 16 ноября и заявку можно подать здесь.
"У Латвии в этом хакатоне до сих пор был положительный опыт. Например, в 2018 году от нашей страны на международный финал отправилась команда «Space Tree». Она развивала идею, основанную на использовании искусственного интеллекта, предусматривающую возможность определять породы деревьев с применением данных, полученных со спутника", - рассказывает Лапкис.
Изначально формат хакатона был придуман в конце 1990-х в США для IT-сферы. Тогда за 24 или 48 часов программисты должны были "взломать" систему, чтобы проверить насколько хорошо она защищена и в каких усовершенствованиях нуждается. Со временем стало очевидно, что хакатоны - хороший инструмент и его можно использовать не только в IT-сфере и инженерии. Сейчас хакатоны очень популярны и проводятся как в сфере инженерных, так и социальных наук.
Обычно на хакатоны участники приходят со своими идеями, на Act in Space иначе, потому что участникам сразу предлагаются задачи или вызовы. Они разделены на четыре категории, в каждой категории будет по крайней мере десять различных вызовов.
Прежде чем выбрать вызов или проблему, которую планируется решать, Лапкис рекомендует понять, какими компетенциями обладают участники команды. Важно также понимать, какие у собравшихся людей интересы.
В этом году на хакатоне появилась новая категория Fly to moon and beyond ("Полети на Луну и дальше"), потому что Национальная администрация аэронавтики и космоса США (NASA) вместе с Европейским Космическим агентством активно работает на миссией возвращения на Луну. Ожидается, что полеты астронавтов на Луну возобновятся уже в 2025 году, поэтому важно развитие необходимых для осуществления полетов технологий.
В течение всего времени проведения хакатона - 24 часов - команды смогут воспользоваться помощью опытных менторов, как из космической, так и из других отраслей: электроники, физики, медицины и других. Менторы - люди, у которых уже есть опыт в бизнесе, коммерциализации науки, космических технологиях. В Латвии около 20 предприятий, которые различным образом сотрудничают с Европейским Космическим агентством, а также крупными компаниями космической отрасли.
"Мы, конечно, не строим космические корабли, но производим различные необходимые для них компоненты, а также IT-продукты для нужд космической индустрии", - объясняет Лапкис.
Лапкис не раз принимал участие в хакатонах как ментор и эксперт. По его наблюдениям, важно, чтобы команда не была однородной - состояла только из программистов или только юристов или инженеров, ведь вместе они создают протопредприятие, и жюри будет оценивать не только техническую идею. Важен также маркетинг и умение провести презентацию идеи.
Он также делится важными правилами участия в хакатоне, которые нужно соблюдать для того, чтобы этот опыт был успешным.
Главное, не стесняться, в случае необходимости просить помощь у менторов, и, конечно, мыслить творчески и стараться посмотреть на ситуацию, в которой оказался, с другой стороны. Всем участникам команды также нужно быть на "ты", несмотря на возраст.
"Большая проблема в том, что мы очень стеснительные. Работая ментором, я вижу, что команды крайне неохотно используют возможность попросить помощь. В других странах так не делают, но у нас есть что-то вроде карусели - когда не команда обращается к ментору, а ментор сам приходит к командам", - рассказывает член правления Латвийской ассоциации космической индустрии.
Команде-победителю хакатона в качестве приза достанется оплачиваемая министерством образования и науки поездка на международный финал Act in Space, который состоится во Франции, в Каннах 14 февраля 2023 года. Одновременно, международная платформа коммерциализации науки Commercialization Reactor обеспечит победителей помощью менторов, чтобы как можно лучше подготовиться к финалу. Главный приз - полет в невесомости, который предоставит компания Airbus, предусмотрены и другие ценные призы. Подробнее о хакатоне.
Хакатон в пятый раз организует Национальное космическое агентство Франции в сотрудничестве с Европейским Космическим агентством и его сетью бизнес-инкубаторов. Хакатон поддерживают такие компании, как Airbus и AirZero G. Организаторы латвийского полуфинала: Латвийское агентство инвестиций и развития, Латвийская ассоциация космической индустрии и Министерство образования и науки, а также Commercialization Reactor.
Финансирование для проведения хакатона в Латвии выделено из Европейского фонда регионального развития в рамках проекта "Программа мотивации инноваций" (номер проекта1.2.2.2/16/I/001).
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