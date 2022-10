Начался прием заявок на участие в хакатоне космических технологий Act In Space

В этом году на хакатоне появилась новая категория Fly to moon and beyond ("Полети на Луну и дальше"), потому что Национальная администрация аэронавтики и космоса США (NASA) вместе с Европейским Космическим агентством активно работает на миссией возвращения на Луну. Ожидается, что полеты астронавтов на Луну возобновятся уже в 2025 году, поэтому важно развитие необходимых для осуществления полетов технологий.