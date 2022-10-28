В Латвийском национальном театре в четверг, 27 октября, прошел торжественный концерт, посвященный столетию Сейма - Turpinājums. Mūsu balsis. Фотограф во время мероприятия поймал забавные кадры с президентом Латвии Эгилом Левитсом и депутатом Сейма Юрисом Пуце.
Фото ⟩ Левитс "гладит" Пуце, а Кариньш изумлен? Фотограф поймал забавный кадр с политиками
Левитс "гладит" Пуце, а Кариньш изумлен? Фотограф поймал забавный кадр с политиками
Концерт посетили члены и депутаты президиума Сейма, президент Эгил Левитс и премьер-министр Кришьянис Кариньш, бывшие спикеры Сейма, президенты и члены Верховного Совета, а также председатель и вице-президент Европарламента, спикеры парламентов Эстонии, Литвы, Исландии и Черногории, вице-спикер Верховной Рады Украины и другие гости.
В соцсетях уже гуляют фотографии, сделанные на концерте, на которых, похоже, президент Эгил Левитс то ли гладит, то ли бьет по голове депутата Сейма Юриса Пуце, между тем премьер Кариньш запечатлен с удивленным выражением лица.
Галерея: Политики на концерте Turpinājums. Mūsu balsis
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