Фото ⟩ Левитс "гладит" Пуце, а Кариньш изумлен? Фотограф поймал забавный кадр с политиками

Концерт посетили члены и депутаты президиума Сейма, президент Эгил Левитс и премьер-министр Кришьянис Кариньш, бывшие спикеры Сейма, президенты и члены Верховного Совета, а также председатель и вице-президент Европарламента, спикеры парламентов Эстонии, Литвы, Исландии и Черногории, вице-спикер Верховной Рады Украины и другие гости.

В соцсетях уже гуляют фотографии, сделанные на концерте, на которых, похоже, президент Эгил Левитс то ли гладит, то ли бьет по голове депутата Сейма Юриса Пуце, ​​между тем премьер Кариньш запечатлен с удивленным выражением лица.

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