Европейский парламент (ЕП) и страны-члены Европейского союза (ЕС) в четверг, 27 октября, достигли соглашения, которое предусматривает, что с 2035 года в продаже больше не будет новых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, заявила Чехия, которая в настоящее время выступает в качестве страны-председателя блока.
С 2035 года Европа откажется от машин с двигателем внутреннего сгорания
Отказ от двигателей внутреннего сгорания является одной из мер по достижению поставленных ЕС целей по ограничению климатических изменений и сокращению количества так называемых выбросов парниковых газов на 55% к 2030 году, а также по достижению полного "климатического нейтралитета" к 2050 году.
В настоящее время на автомобили приходится 12% выбросов углекислого газа в ЕС, в то время как на транспортные средства в целом приходится около четверти общих выбросов.
В настоящее время примерно 12% автомобилей, продаваемых в Европе, составляют электромобили.
Решение ЕП и ЕС встретило некоторое сопротивление со стороны консерваторов, особенно в Германии, так как это ляжет большим финансовым бременем на европейских автопроизводителей, поскольку они будут конкурировать с производителями в других странах мира, которые должны соответствовать более низким стандартам.
Европарламент уже поддержал запрет на двигатели внутреннего сгорания с 2035 года, предложенный Европейской комиссией в июне.
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