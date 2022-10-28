С 2035 года Европа откажется от машин с двигателем внутреннего сгорания

Отказ от двигателей внутреннего сгорания является одной из мер по достижению поставленных ЕС целей по ограничению климатических изменений и сокращению количества так называемых выбросов парниковых газов на 55% к 2030 году, а также по достижению полного "климатического нейтралитета" к 2050 году.

В настоящее время на автомобили приходится 12% выбросов углекислого газа в ЕС, в то время как на транспортные средства в целом приходится около четверти общих выбросов.

В настоящее время примерно 12% автомобилей, продаваемых в Европе, составляют электромобили.

Решение ЕП и ЕС встретило некоторое сопротивление со стороны консерваторов, особенно в Германии, так как это ляжет большим финансовым бременем на европейских автопроизводителей, поскольку они будут конкурировать с производителями в других странах мира, которые должны соответствовать более низким стандартам.

Европарламент уже поддержал запрет на двигатели внутреннего сгорания с 2035 года, предложенный Европейской комиссией в июне.