Журналисты раскрыли связи французских политиков с Кремлем

Документальный фильм, показанный вечером в четверг, 27 октября, показывает, что Россия начала широкомасштабную кампанию по дестабилизации французского общественного мнения и манипулированию им, налаживая связи с французскими публичными чиновниками.

Как выяснилось, к примеру, бывший премьер-министр Франсуа Фийон, впоследствии неудачно баллотировавшийся на пост президента, имел близкие личные отношения с российским президентом Владимиром Путиным.

Бывший посол Франции в Москве Станислас де Лабуйе говорит, что перед выборами президента Франции 2017 года русские организовали целую "операцию по соблазнению", чтобы усилить свое политическое влияние на Фийона.

Первоначально Фийон выиграл праймериз от консервативной Республиканской партии, но экс-премьер, которому Путин выразил личную поддержку, потерпел унизительное поражение на самих президентских выборах, когда разгорелся скандал вокруг фиктивного трудоустройства членов его семьи.

В 2021 году Фийон получил должности в руководстве российских энергетических компаний "Зарубежнефть" и "Сибур", но был вынужден покинуть их после повторного вторжения России в Украину.

Несмотря на это, даже после начала вторжения бывший премьер подвергался критике за свои пророссийские заявления.