Несколько французских политиков имеют связи с Кремлем, следует из журналистского расследования, проведенного общественным телеканалом France 2, хотя сами политики это отрицают или заявляют, что ничего об этом не знают.
Журналисты раскрыли связи французских политиков с Кремлем
Документальный фильм, показанный вечером в четверг, 27 октября, показывает, что Россия начала широкомасштабную кампанию по дестабилизации французского общественного мнения и манипулированию им, налаживая связи с французскими публичными чиновниками.
Как выяснилось, к примеру, бывший премьер-министр Франсуа Фийон, впоследствии неудачно баллотировавшийся на пост президента, имел близкие личные отношения с российским президентом Владимиром Путиным.
Бывший посол Франции в Москве Станислас де Лабуйе говорит, что перед выборами президента Франции 2017 года русские организовали целую "операцию по соблазнению", чтобы усилить свое политическое влияние на Фийона.
Первоначально Фийон выиграл праймериз от консервативной Республиканской партии, но экс-премьер, которому Путин выразил личную поддержку, потерпел унизительное поражение на самих президентских выборах, когда разгорелся скандал вокруг фиктивного трудоустройства членов его семьи.
В 2021 году Фийон получил должности в руководстве российских энергетических компаний "Зарубежнефть" и "Сибур", но был вынужден покинуть их после повторного вторжения России в Украину.
Несмотря на это, даже после начала вторжения бывший премьер подвергался критике за свои пророссийские заявления.
Кремлевское влияние также распространилось в ряды Национального союза (EN), возглавляемого Марин Ле Пен.
Два ее представителя в Европейском парламенте (ЕП) - Тьерри Мариани и Филипп Оливье - сыграли значительную роль в распространении российской пропаганды как на национальном уровне, так и на уровне Европейского союза (ЕС).
Мариани посетил Россию в 2021 году как в качестве частного лица, так и в качестве наблюдателя на выборах в Государственную Думу, и его поездка была оплачена из средств ЕС.
В свою очередь, Оливье ранее был выбран российским медиа-магнатом Константином Малофеевым для участия в секретном проекте "АльтИнтерн", целью которого было "объединить европейских крайне правых".
Малофеев, выразивший авторам документального фильма свое удовлетворение политической карьерой Оливье, в 2014 году попал под санкции ЕС за финансирование военнизированных образований на востоке Украины.
Анонсировано парламентское расследование иностранного влияния на французские политические партии.
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