Проклемлевскому активисту Линдерману предъявлено обвинение

Обвинение предъявлено по двум статьям Уголовного закона - о прославлении и оправдании преступлений против мира и военных преступлений, а также о действиях, направленных на возбуждение национальной ненависти или розни.

Адвокат Линдермана Елена Квятковская сообщила агентству LЕТА, что ее подзащитный вины не признает и что в настоящее время ведется анализ обвинения, чтобы впоследствии высказать позицию прокуратуре.

В чем виновен Линдерман?

Как установило СГБ, после вторжения России в Украину конкретное лицо целенаправленно и систематически распространяло соответствующие интересам Кремля сообщения неограниченному кругу лиц на свободно доступных площадках в интернете, оправдывая военную агрессию России против Украины и ее народа.

В ходе расследования СГБ установила, что деятельность лица в интернете также была направлена на возбуждение розни между группами населения разных национальностей, а именно латышами, русскими и украинцами. По оценке СГБ, цели лица состояли в том, чтобы воспрепятствовать мирному сосуществованию названных групп и объединению латвийского общества.