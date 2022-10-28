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Спиленные скамейки: полиция просит отозваться свидетелей

rus.tvnet.lv
Спиленные скамейки: полиция просит отозваться свидетелей
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Спиленные скамейки
Спиленные скамейки Фото: Latvijas Valsts ceļi/Twitter

Государственная полиция просит откликнуться жителей, которые могут предоставить информацию об этом происшествии, сообщила представитель Земгальского регионального управления Госполиции Даце Калниня.

В Добельском участке Земгальского регионального управления полиции сегодня, 28 октября, начат уголовный процесс по факту 11 поврежденных скамеек на автобусных остановках на дорогах Рига - Лиепая, Елгава - Тукумс и Добеле - Яунберзе.

В настоящее время полиция проводит расследование и выясняет обстоятельства произошедшего.

Государственная полиция призывает жителей, у которых есть какая-либо важная или полезная информация об инциденте, сообщить об этом и позвонить по номеру 110 или 63702214.

Как сообщалось, в среду, 26 октября, VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC) сообщило, что на этой неделе в Добельском и Тукумском краях 15 автобусных остановок подверглись нападению вандалов. На остановках были повреждены скамейки, всего отпилено и украдено 69 деревянных реек. Ущерб, нанесенный вандалами, составил 1157,17 евро.

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