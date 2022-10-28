28 октября, звезды шоу Slavenības. Bez filtra ("Знаменитости. Без фильтра") Ольга и Каспар Камбала сыграли свадьбу. У читателей RUS TVNET есть эксклюзивная возможность заглянуть за кулисы свадебного дня пары.
Эксклюзивные фото ⟩ Шикарная свадьба Ольги и Каспара Камбалы
Ольга и Каспар Камбала решили второй раз сыграть свадьбу, организовав вечеринку в кругу друзей. Местом проведения вечеринки оба выбрали шикарный пятизвездочный отель в Юрмале, прямо на берегу моря.
Наконец-то мы можем увидеть, какие наряды они выбрали для своего особенного дня. Ранее было известно, что специально для этого события Каспару был сшит костюм из черного бархата, который до сих пор держался в секрете.
С другой стороны, Ольга хотела настоящее свадебное платье.
Напоминаем, что кольцами Камбалы обменялись год назад, во время ограничений, связанных с эпидемией ковида, когда масштабные торжества были невозможны, поэтому церемония бракосочетания состоялась в интимной двухместной комнате - в ЗАГСе Юрмалы.
RUS TVNET уже сообщал, что отношения Ольги с Каспаром Камбалой начались осенью 2020 года. Ранее Ольга была замужем за отцом своих трех дочерей, однако из-за Камбалы 16-летний брак распался.
Галерея: Свадьба Каспара и Ольги Камбалы
Какие перипетии происходили за кулисами свадьбы можно будет увидеть в понедельник, 31 октября, на STV Pirmā! в реалити-шоу Slavenības. Bez filtra.
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