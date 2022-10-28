На дом спикера Палаты представителей США совершено нападение, избит ее муж

Как заявили в офисе Пелоси, нападение произошло рано утром. "Сегодня утром нападавший ворвался в резиденцию Пелоси в Сан-Франциско и жестоко напал на мистера Пелоси",- говорится в заявлении пресс-секретаря.

"Нападавший находится под стражей, мотивы нападения расследуются. Господин Пелоси был доставлен в больницу, где ему оказывается медицинская помощь, ожидается, что он полностью поправится", - добавил пресс-секретарь.

"Спикер и ее семья благодарны экстренным службам и медикам и сейчас просят покоя", - добавили в офисе Пелоси.

По данным анонимных источников американских СМИ, не подтвержденных полицией, нападавший был вооружен молотком.

Спикера Пелоси в то время не было в Сан-Франциско. Агентство CBS сообщило, что целью атаки должна была стать сама политик, нападавший кричал ее мужу: "Где Нэнси?", после чего напал на него и Пол Пелоси получил серьезные травмы головы и других частей тела.

Подозреваемый в нападении мужчина задержан.