Муж спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, Пол Пелоси, подвергся нападению в пятницу, 28 октября. Нападавший ворвался в дом пары в Сан-Франциско, сообщается, что Пол Пелоси находится на лечении в больнице.
На дом спикера Палаты представителей США совершено нападение, избит ее муж
Как заявили в офисе Пелоси, нападение произошло рано утром. "Сегодня утром нападавший ворвался в резиденцию Пелоси в Сан-Франциско и жестоко напал на мистера Пелоси",- говорится в заявлении пресс-секретаря.
"Нападавший находится под стражей, мотивы нападения расследуются. Господин Пелоси был доставлен в больницу, где ему оказывается медицинская помощь, ожидается, что он полностью поправится", - добавил пресс-секретарь.
"Спикер и ее семья благодарны экстренным службам и медикам и сейчас просят покоя", - добавили в офисе Пелоси.
По данным анонимных источников американских СМИ, не подтвержденных полицией, нападавший был вооружен молотком.
Спикера Пелоси в то время не было в Сан-Франциско. Агентство CBS сообщило, что целью атаки должна была стать сама политик, нападавший кричал ее мужу: "Где Нэнси?", после чего напал на него и Пол Пелоси получил серьезные травмы головы и других частей тела.
Подозреваемый в нападении мужчина задержан.
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