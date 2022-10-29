Фото, видео ⟩ Взрывы в Крыму: оккупационные власти закрыли движение в бухте

В субботу утром в Севастополе прогремел один сильный взрыв, за которым последовало несколько глухих ударов, сообщают российские официальные СМИ. Паромное и катерное движение в Севастопольской бухте закрыто, сообщение между районами города осуществляется только автобусами. Рейд через городскую бухту связывает северную и южную части города.

Как заявил назначенный Россией губернатор Севастополя Михаил Развожаев, это была "самая масштабная атака в Севастополе" с начала войны в Украине, она началась в 04:30 утра, а целью дронов были военные объекты Черноморского флота в Севастопольской бухте. По одной из версий, с беспилотниками боролись корабли Военно-морского флота РФ. На одном из опубликованных в Сети видео показана работа российских средств ПВО в сторону моря.

Как заявил Развожаев, севастопольские ПВО несколько часов отражали атаки БПЛА, разрушений в городе нет. "Корабли Черноморского флота отбивают атаку БПЛА [беспилотных летательных аппаратов] в акватории Севастопольской бухты. В городе никакие объекты не поражены", - заявил Развожаев.

Позже он написал, что все беспилотники были сбиты над городом, а в акватории был уничтожен надводный беспилотник. "В общежитии Севастопольского профессионального художественного колледжа на Хрулева, которое находится рядом с акваторией, от громкого звука лопнуло одно оконное стекло. Никто не пострадал", - написал Развожаев.

Армии Украины удалось нанести российскому флоту несколько чувствительных поражений, главное из которых - потеря Россией флагмана Черноморского флота крейсера "Москва".

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