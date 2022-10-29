СЗК: коалиция или оппозиция? Рассуждает Виктор Валайнис

На вопрос, как СЗК оценивает продолжающийся уже несколько недель процесс формирования коалиции, Валайнис отметил: печально, что будущая коалиция в основном "ходит вокруг и около" раздела постов, а также ведет "крайне вредные" линии против других. Заметно, что нынешние создатели следующего правительства борются за количество министерств, которое им будет отведено, подчеркнул политик СЗК.

Когда будущие коалиционные партии осознают, что допустили "огромную ошибку", у СЗК также появится возможность присоединиться к этой коалиции, прогнозирует Валайнис. Депутат Сейма считает, что при 54 голосах "Новое Единство", "Объединенный список" и Национальное объединение не смогут обеспечить быстрое и решительное принятие решений в Сейме, так как в таком составе коалиции не хватает голосов, чтобы продвигать актуальные законопроекты "высокой срочности" . Поэтому неизбежно придется искать сотрудничество в оппозиции, пояснил политик.

Вместо действенного правительства формируется слишком слабая коалиция с очень узкими возможностями маневрирования из-за парламентской математики, сказал депутат, отметив, что именно поэтому СЗК выражает готовность работать в правительстве для обеспечения эффективности.