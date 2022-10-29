Музыкальный голос белорусского протеста: концерт NaviBand в Риге

NaviBand - инди-поп/инди-фолк группа из Беларуси. После политических протестов 20-го года, музыканты запрещены в Беларуси и были вынуждены уехать из страны. Сегодня живут в Варшаве и активно гастролируют по городам Польши, Чехии и Германии с концертами в поддержку пострадавших от войны в Украине.

NaviBand Фото: Inna Zaharova/ пресс-фото

В состав группы входят вокалист и гитарист Артём Лукьяненко, певица Ксения Жук, а также гитарист Александр Тобольский. Первая песня "Абдымi мяне" сразу же стала радиохитом в Беларусь, что и послужило началом карьеры.

Александр Тобольский известен многим, как ведущий и автор YouTube-канала "Лонгплей".

NaviBand Фото: Inna Zaharova/ пресс-фото

В Риге музыканты выступали уже не первый раз. Встречали ребят с теплом и любовь. Этот концерт, как и все предыдущие выступления NaviBand в нашей столице прошел в дружелюбной и "ламповой" атмосфере.

NaviBand в Риге, Laska bar, 28/10/2022 Фото: Inna Zaharova/ пресс-фото

Пришедшая публика прекрасно знала, на чей концерт пришла и активно подпевала. Даже новую песню группы - "Печаль". Ксения не забывала постоянно благодарить зрителей.

NaviBand в Риге, Laska bar, 28/10/2022 Фото: Inna Zaharova/ пресс-фото

Конечно, было много слов о Беларуси, были речи про Украину, в которой продолжается война. Ксения выразила благодарность тем россиянам, которые не поддерживают режим Владимира Путина и военные действия на территории Украины.

NaviBand в Риге, Laska bar, 28/10/2022 Фото: Inna Zaharova/ пресс-фото

В завершении вечера NaviBand исполнили песню "Свяці". Все в зрительно зале зажгли фонарики на мобильных телефонах и пели в унисон.

Галерея: NaviBand в Риге